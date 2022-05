Christian Nodal ahora, ¡es rubio! Aparece con nuevo look y luce irreconocible: FOTOS

¿Cerrando ciclos? Es lo que seguidores y no seguidores del cantante Christian Nodal se preguntan sobre su nuevo look, mismo que se hizo viral en redes sociales y generó una gran polémica en internet, debido a que su cabello ha sido comparado con el del cantante colombiano J Balvin.

Fue durante su arribo al Aeropuerto Internacional Ignacio L. Pesqueira, previo a su presentación en Las Fiestas del Pitic de Hermosillo, Sonora, cuando el intérprete de “Botella tras botella” dejó ver su nueva apariencia que revive el “Flower power” setentero.

De esta manera, Nodal demostró que se olvido del sombrero y el traje clásico para darle oportunidad a los looks coloridos y llenos de brillos, con un cabello rubio que hizo resaltar sus tatuajes del rostro y detalles florales en tonos naranja, amarillo y verde a un costado de la cabeza, algo que le ganó la comparación con el cantante de “Mi gente”.

Su nuevo cambio de look, sorprendió a sus seguidores y aunado a esto, fue criticado en redes sociales, debido a su físico, pues muchos aseguran que antes se veía mejor y que ha exagerado con sus tatuajes.

🔴 NUEVO LOOK



Cristian Nodal cambia de #look, así llegó a #Hermosillo a ofrecer un concierto este domingo.#Nodal pic.twitter.com/LNg1KQT3R3 — ExPressions (@ExPressionsMx) May 30, 2022

“Creí que era J Balvin”, “Se está acabando”, “Ta muy fuerte la depre”, “Ya lo perdimos”, “Beli aparte de dejarlos palmados los deja locos jaja”, “Cómo se arruinó este muchacho, tan simpático que era” y “No, que se ayude tantito, eso no le va”, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales el cantante de 23 años.

Asimismo, los fans han llegado a externar su preocupación por el famoso de regional mexicano, pues aseguran que los excesos y el “mal de amores” le han afectado tanto que ahora luce un aspecto “acabado”, además de que otros dicen que según “dio el viejazo”.

Christian Nodal 'cierra ciclos' y lo critican en redes por su nuevo look | Foto: Captura de pantalla Instagram | @christiannodal

NODAL RECUERDA SU ÚLTIMO CONCIERTO EN LA CAPITAL DE SONORA: “NADIE FUE”

En 2018 fue la última vez que el artista originario de Caborca, Sonora, se presentó en la capital sonorense durante la ExpoGan y recordó que, en este su último concierto, no hubo más de 100 personas, a pesar de que había ganado tres premios Billboard, por lo que, a manera de broma comentó que “nadie fue”.

📹| "Y nadie fue"



— Christian Nodal cuenta divertido a la prensa, la anécdota de su último concierto en 2018; previó a su presentación en las Fiestas del Pitic 2022. pic.twitter.com/uDlQTMJPPA — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) May 30, 2022

A diferencia de aquella ocasión, esta última visita resultó un éxito rotundo, ya que desde su anuncio causó una gran expectación; es importante mencionar que Christian Nodal es el primer sonorense en 20 años en cerrar las fiestas más importantes de la capital de Sonora.





