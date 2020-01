"Chofer de Uber me amenazó con sacar su pistola", denuncia Poncho Herrera

Una vez más, Uber se vio envuelto en la polémica debido a una denuncia de Alfonso Herrera, quien dio a conocer la forma en que fue amenazado por un chofer del servicio.

Por medio de su cuenta de Twitter, el actor habló sobre su "lamentable situación", poniéndose a disposición de la empresa para colaborar en la investigación y evitar que otro cliente sufriera de lo mismo.

Hoy experimenté una situación sumamente lamentable con un conductor de @Uber.

Espero tomen cartas en el asunto, ya que no es algo menor.

Estoy dispuesto a colaborar con ellos para hacer una investigacion minusiosa para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro cliente. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

El artista reveló que al contratar el servicio en Estados Unidos, el conductor asignado le pidió cancelar su viaje, a lo que Herrera se negó, situación que provocó que el chofer lo amenazara con "sacar su pistola".

Tras el incidente, el artista reportó lo sucedido a la aplicación, sin embargo, ésta sólo se limitó a responder que "no podía informarle en qué terminaría el caso".

Chofer de un Uber que iba a tomar en Estados Unidos me pide que cancele el viaje. Al decirle que debe hacerlo él, amenaza con sacar su pistola si no me largo. Lo reporto y @Uber sólo dice “lo siento pero no puedo informarle en qué terminará el caso”. ¿Y las garantías y derechos? — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 22, 2020

Debido a lo anterior y al no haber apoyo de Uber, el mexicano decidió publicar su mala experiencia pero hasta el momento la empresa no se ha puesto en contacto con él.