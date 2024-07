¿Luis Miguel es veracruzano? Esto es lo que el cantante reveló durante su infancia [Video]

Los boleros y la música romántica de Luis Miguel ha marcado a muchas generaciones; debido a su fama es de los pocos cantantes que hoy día tienen una serie biográfica en la que el público ha podido conocer con más profundidad algunas polémicas en las que ha estado envuelto, como por ejemplo su origen.

Aunque sea un tema del que se habla desde que el cantante tenía 22 años, recientemente volvió a ser tendencia el nacimiento del intérprete de La Bikina, quien afirma que es mexicano.

Pero no solamente las personas que admiran a Luis Miguel celebran su origen azteca sino que en diversas ocasiones él mismo ha mencionado que es veracruzano ¿Qué opinas?

Muchos piensan que se trata de un mito y que nació en Puerto Rico, otros que fue una estrategia de sus padres Luis Gallego Sánchez y Marcela Basteri Tarroso para que el público lo aceptara en el país, sin embargo, en repetidas ocasiones fue cuestionado por los periodistas y presentadores afirmando que “Luis Miguel es de Veracruz, México”, ya sea que hable de su faceta como cantante o no, sí existe evidencia de sus palabras.

Luis Miguel Gallego Basteri, conocido mundialmente como Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970; desde 1992, cuando el intérprete de México en la Piel tenía 22 años una revista lanzó una noticia que tomó la atención de todos al supuestamente revelar que el origen de Luis Miguel era “boricua” y habría nacido en San Juan, Puerto Rico.

En aquel entonces la información mostraba que "El Sol" nació en San Juan Bautista, capital de Puerto Rico y fue registrado el 9 de julio 1970, tres meses después de su nacimiento.

No obstante, se encontraron inconsistencias en la edad de sus padres en esa acta, comparada con una del Registro Civil mexicano obtenida por el programa De Primera Mano; la primera indica que Luis Gallego y Marcela Basteri tenían 25 y 23 años respectivamente, y ambos eran de nacionalidad española, mientras que el Acta de Nacimiento expedida en la Ciudad de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (De 1988 a 1994) dice que tenían 41 y 40 años respectivamente, y que tienen nacionalidad española e italiana.

Pero además el documento indica que nació en el estado de Veracruz, específicamente en el puerto de Veracruz; dicha acta se expidió en 1991.

Muchos piensan que se trata de un mito y que Luis Miguel nació en Puerto Rico, otros, que fue una estrategia de sus padres Luis Gallego y Marcela Basteri para que el público mexicano lo aceptara/Foto: Víctor Lerena | EFE

"Los papeles son papeles": Luis Miguel habla sobre su origen

Ante la duda fueron muchos periodistas los que en cuanto tuvieron la oportunidad le preguntaron su lugar de origen, como en Chile durante 1994, a lo que respondió: “Yo nací en México, sí nací en México, pero definitivamente no me molesta que se siga pensando que soy de otros lugares porque la verdad es que soy de muchas partes. De hecho sí existen algunas versiones sobre eso (que nació en Puerto Rico) pero no es una cosa que a mí me afecte en lo personal ni en lo sentimental ni en lo emocional porque yo no dejo de seguir pensando que los papeles son los papeles y lo que uno siente es lo que uno siente yo me siento mexicano, voy a seguir siendo mexicano y voy a morirme como tal”.

Recordemos que ya lo dijo antes la cantante Chavela Vargas: “Los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana” y más que describir el verdadero origen de Luis Miguel, es el público quien lo reconoce como mexicano de corazón y de alma antes que de origen como ha ocurrido con muchos artistas que llegan a triunfar a nuestro país como Belinda, Maribel Guardia, Ashley y Hanna de “Ha*Ash”, entre otros que también destacan en deportes y han tenido que nacionalizarse mexicanos.

Lo que no queda duda es que él desde sus inicios ha mencionado Veracruz como su lugar de origen y te lo compartimos en los siguientes videos:

¿Qué opinas sobre las declaraciones del cantante?

