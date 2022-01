Calibre 50 está en busca de vocalista; lanza convocatoria dirigida a sus fans

Luego de que Edén Muñoz abandonara su puesto como líder y vocalista de Calibre 50 para iniciar su carrera como solista, la exitosa banda de regional mexicano lanzó una convocatoria para encontrar a una nueva estrella.

No obstante, el grupo afirmó que no está en busca de un cantante famoso, si no que le darán la oportunidad a alguno de sus fanáticos.

¿Te gusta cantar? Puedes ser el nuevo vocalista de Calibre 50

Así es, cualquier persona con talento y vocación por la música puede participar.

''¿Quieres tener la oportunidad de ser el nuevo integrante de Calibre? Les tenemos excelentes noticias, les platico que oficialmente se abre la convocatoria para todas las personas que tienen el talento de la música, si amas cantar y tocar algún instrumento es muy importante que participes'', expresó Armando Ramos, guitarrista de Calibre 50 en un video publicado mediante las redes sociales oficiales del grupo.

Cabe destacar que el casting será virtual, los interesados en participar deberán ser mayores de edad y grabar un video mostrando sus dotes artísticos, ya sea tocando algún instrumento e interpretando ‘Contigo’ o ‘Corrido de Juanito’, que son dos de las canciones más exitosas de la agrupación.

Deberán enviar el clip al correo yosoycalibre50@andaluzmusic.com con fecha límite al 4 de febrero, además de compartirlo en sus redes sociales utilizando el hashtag #YoSoyCalibre50.

Es así como los interesados podrán participar para ser un nuevo integrante de la banda, misma que recibió 8 nominaciones en los últimos Premios Lo Nuestro, realizados por Univision.

