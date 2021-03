Elton John llama hipócrita al Vaticano por no bendecir uniones del mismo sexo

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- Después de la declaración hecha por el Vaticano, avalada por el papa Francisco, sobre negar la bendición a las uniones de personas del mismo sexo, muchas personas han reaccionado a favor y en contra, entre ellos algunos famosos como Elton John, quien de hecho llamo hipócrita al Vaticano.

Este es el mensaje emitido por el Vaticano: "No es lícito impartir una bendición a relaciones, o a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio (es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta, por sí misma, a la transmisión de la vida), como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo", escribió la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Mientras que el Vatican News, canal oficial informativo de la Santa Sede publicó en Twitter: No se excluyen las bendiciones "a las personas con inclinaciones homosexuales, que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios", declara ilícita "cualquier forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones".

#15marzo #SantaSede non esclude benedizioni “a singole persone con inclinazioni omosessuali, che manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati da Dio”, dichiara illecita “ogni forma di benedizione che tenda a riconoscere le loro unioni” 👉🏻https://t.co/xFXmMyfuR4 pic.twitter.com/JA5iVsAoFL — Vatican News (@vaticannews_it) March 15, 2021

Ante esto, el famoso cantante Elton John reaccionó con un fuerte mensaje, hecho a través de su cuenta de Twitter, que dice: ¿Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque “son pecado” y, sin embargo, obtener una feliz ganancia al invertir millones en “Rocketman”, una película que celebra la felicidad de mi matrimonio con David? #hipocresía. El post es acompañado por la foto de un diario donde se habla de declaración del Vaticano junto a la imagen de otro diario donde se menciona la inversión que hizo en el film.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” - a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd — Elton John (@eltonofficial) March 15, 2021

Se calcula que ‘Rocketman’ recaudo más de 190 millones de dólares

La publicación hecha por Elton John ha recibido miles de likes, además de recibir el apoyo de muchos usuarios.