Detienen a Ezra Miller por segunda vez: el actor ahora golpeó a una mujer

Ezra Miller fue detenido por segunda ocasión este martes en Hawái alrededor de la 1:30 de la madrugada por un supuesto incidente en una residencia privada en el fraccionamiento Leilani Estates.

El Departamento de Policía de Hawái emitió un comunicado de prensa donde dio a conocer los hechos.

"Durante el curso de su investigación, la policía determinó que el individuo, más tarde identificado como Ezra Miller, se enfureció después de que le pidieran que se fuera y, según los informes, arrojó una silla, golpeando a una mujer de 26 años en la frente, lo que resultó en una mitad aproximadamente. corte en pulgadas".

La mujer se negó a recibir tratamiento por su lesión, mientras que Ezra fue liberado después de las 4 a.m. en espera de una mayor investigación.

4-19-22 Ezra Miller Arrested for Assault in Pāhoa https://t.co/w9S58hxFef — Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) April 19, 2022

Ezra Miller y sus escándalos

El arresto de la estrella de Flash se produjo tres semanas después de que fuera acusado de alteración del orden público y acoso tras un incidente en un bar de karaoke.

"Miller comenzó a gritar obscenidades y en un momento tomó el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos. El dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces pero fue en vano", dijo en su momento la policía.

Esa misma noche, el actor de Tenemos que hablar de Kevin fue acusado por amenazar a una pareja con la que se había estado quedando, diciéndoles que los iba a "sepultar".

La pareja anónima también acusó a la estrella de robar sus pertenencias y solicitó una orden de restricción contra Ezra, pero luego abandonó su solicitud para ordenarle al actor que se mantuviera alejado.

Además, el artista está involucrado en otro caso relacionado con una supuesta infracción de tránsito en la ciudad hawaiana de Hilo hasta el 26 de abril, donde se dijo que el actor "no estaba cooperando y se negó a abandonar el área y continuó obstruyendo la acera".