[Foto] ¡Ariana Grande se compromete con su novio Dalton Gómez!

Ariana Grande sorprendió este día a todos sus fanáticos luego de dar a conocer su compromiso con su novio Daltón Gómez tras casi un año de relación.

Por medio de su Instagram, la cantante compartió con sus seguidores una serie de imágenes a lado de su pareja y presumiendo su anillo de compromiso.

Las felicitaciones por parte de sus fans no se hicieron esperar, deseándole lo mejor en esta nueva etapa que está viviendo.

Fue en marzo de este año cuando la pareja hizo su primera aparición pública durante el videoclip que Ariana realizó junto a Justin Bieber para el tema "Stuck With U".

Una fuente cercana a la pareja informó al portal TMZ que su relación ha sido muy sana desde el principio lo que ha podido darle un balance a la artista.

“Es una relación muy sana. Su amor es muy normal y Ari ama que él sea tan centrado en su vida. La ayuda a encontrar un balance dentro de la loca industria en que ella está. Pasan mucho tiempo en su casa y les gusta ser discretos", señaló una fuente cercana a la pareja.

Cabe destacar, que el hermano de la intérprete la dio la bienvenida a Gómez y felicitó a los recién comprometidos por este bello momento.

I am so excited to welcome Dalton Gomez into our family! Ariana, I love you and Dalton so much!!!! Here’s to happily ever after! YAY! xoxoxo — Joan Grande (@joangrande) December 20, 2020

¿Quién es Dalton?

Dalton Gomez nació y creció al de California y lleva trabajando cinco años para bienes raíces de lujo.

Además, fue director de operaciones del Grupo Aaron Kirman durante los primeros tres años, donde el estaba a cargo de las operaciones del día a día con el equipo de Los Ángeles.

Gracias a su experiencia, se abrió paso y obtuvo clientes famosos, lo cual pudo haber influido para que éste conociera a la cantante.

