¿Fraude en el Carnaval de Veracruz 2022? La polémica que envolvió a Yeri Mua y la nueva 'corte real'

Apenas han pasado unos días desde que se anunció quien será la reina del Carnaval de Veracruz 2022 y la ganadora absoluta fue Yeri Mua, no obstante, hubo una polémica que envolvió a la influencer y a la nueva ‘corte real’; te contamos lo que sucedió.

Cabe destacar que la apodada ‘Bratz Jarocha’ obtuvo la corona del ‘festival más alegre del mundo’ tras recaudar 1 millón 942 mil 528 pesos o votos.

En segundo lugar quedó Miriam Carballo, quien será la princesa primera. Algunos se preguntan ¿por qué surgió una rivalidad entre ambas veracruzanas?.

Miriam Carballo, mejor conocida como Miimmii realizó una transmisión en vivo el pasado martes 31 de mayo. Allí expresó que durante el cómputo final para elegir a los miembros de la ‘corte real’, hubo una pésima organización e injusticias.

También habló sobre la mueca que hizo durante el evento; en redes circulan fotos en las que es posible apreciar a la modelo metiéndose el dedo a la boca para expresar ‘asco’, y afirmó lo siguiente:

"Lo hice adrede y les voy a contar el contexto y lo volvería hacer", externó.

Fue así como señaló que varias personas estaban gritando su nombre y el de Brian Villegas, conocido como ‘El paponas’ como si fueran una pareja, por lo tanto, ella reaccionó haciendo un gesto de desagrado.

Yo cuando Miriam Carballo😍 pic.twitter.com/rToXhcOFMb — Nightmare (@nightmarekenini) May 31, 2022

Miimmii también comentó que ingresar al conteo fue toda una travesía, pues había demasiada gente y un turibus estaba obstruyendo la entrada.

Además, narró que el comité del carnaval no la dejó depositar en su urna el dinero que llevaba.

“Yo a mi amigo y representante Manuel lo mandé media hora antes a que ingresara el dinero, pero a mi amigo no lo dejaron pasar…”, dijo la veracruzana.

“Cuando yo llegué había un mitote porque no me dejaron meter el dinero, mi amigo estaba muy molesto, porque faltaban 30 segundos para que yo metiera mi dinero y aún así no lo dejaron”, continuó la modelo.

También mencionó que en las redes sociales circulan videos en los que es posible apreciar justo el momento en que su amigo intentó meter el dinero y otras personas se lo impidieron, pese a que aún faltaban 30 segundos para hacerlo.

“No había seguridad para las candidatas, solo había para una, hubo muchas injusticias”, comentó la joven, afirmando que a ella no la cuidaron en ningún momento.

También dijo que pidió un préstamo a Coppel y Elektra, no obstante, lo autorizaron el mismo día del cómputo final.

“Pedí un préstamo pero no lo habían autorizado, quiero agradecer a mis patrocinadores por permitirme este préstamo que me ha endeudado por mucho rato”, finalizó.