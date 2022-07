“Me corrieron de Veracruz“: Kunno asegura que lo agredieron durante el carnaval

Este martes 5 de julio es el último día del Carnaval de Veracruz 2022 y hubo de todo un poco, mucha alegría, baile, emoción durante los conciertos y desfiles, pero lamentablemente también se registraron peleas, polémicas e incluso un integrante de la Corte Real fue destituido. En esta ocasión te contamos lo que dijo uno de los invitados de Yeri Mua, la reina del festival de este año.

“Me corrieron de Veracruz“: así fue como Kunno aseguró que lo agredieron durante su participación en el carnaval; te contamos todos los detalles.

¿Cómo agredieron a Kunno en el Carnaval de Veracruz?





Kunno es tiktoker y creador de contenido originario de Monterrey y visitó tierras jarvochas para apoyar a su amiga Yeri Mua. Debido a lo anterior estuvo presente en el carro alegrórico de los reyes

“Nos agredieron a Sol León y a mi nos insultaron y casi nos golpean”, dijo el creador de contenido durante una transmisión en vivo realizada mediante su página de Facebook.

“Hubo varias personas que me gritaban cosas feas y yo no me lo aguanté… entonces yo si les contestaba, dije no me voy a dejar, pues para qué va gente así a esos desfiles, ¿qué necesidad tienen?”, continuó Kunno.

También platicó que él y Sol León fueron a cenar y en el negocio había varias personas que les comenzaron a gritar p*tos, y que olían a m***da.

“Por haber dicho, espérenme tantito, déjenos cenar y ahorita nos tomamos fotos con ustedes, solo por eso nos comenzaron a gritar”, externó Kunno.

“Lo que más me da coraje es que casi todas las personas que nos agredieron fueron señores o gente borracha”, agregó el joven de 22 años.

Pese al mal sabor de boca que se llevó el joven, pidió a sus seguidores que no se generalice la actitud de los jarochos, puesto que también recibió muchas muestras de cariño.

“No generalicemos, no toda la gente de Veracruz es así, mucha gente nos sonrío, nos aplaudió”, afirmó Kunno.

Cabe destacar que el tiktoker ya se regresó a CDMX porque según afirmó ‘necesitaba descansar’.

Leer más: Protesta y fiesta: Así fue el cuarto paseo del Carnaval de Veracruz 2022





¿En qué calle se iba a tropezar Kunno durante el Carnaval de Veracruz 2022?





Durante el desfile previo a la coronación de los reyes del Carnaval, Kunno casi se tropieza al no percatarse de un bache que había en la avenida Independencia, casi esquina con Ignacio López Rayón.

Después de este incidente, las autoridades taparon este bache, por lo tanto, usuarios de las redes sociales expresaron que el tiktoker debería pasearse por las calles de Veracruz con más frecuencia.

“¿Qué opinan de que taparon el bache donde me iba a caer en Veracruuz?, ahora todo mundo quiere que vaya a sus calles a caminar y tropezarme, vamos a hacer una gira, la gira San Kunno tapa baches”, dijo el mexicano.