Hoy decido liberarme: hija de Alicia Villareal revela que fue víctima de abuso sexual

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor”. A través de una carta dirigida a su agresor, Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villareal y el actor Arturo Carmona, dio a conocer que sufrió acoso sexual por parte de una persona de su círculo familiar, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Fue a través de un texto publicado en su cuenta de Instagram, como la joven de 22 años dio a conocer a sus más de 176 mil seguidores que hace cinco años sufrió abuso, revelación que tomó por sorpresa a su padre, quien no sabía nada del tema.

“Quiero que sepan que ya lo publiqué y sé que va arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil porque fue demasiado difícil porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar 5 años para decirle”, compartió a la par en sus historias de la misma red social.

La publicación que, a menos de 24 horas de haberse realizado, suma casi los 20 mil me gusta, detalla la situación tan incómoda que la joven vivió cuando tenía solo 17 años.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto, me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”, comenzó en su relato.

Asimismo, la también modelo reveló que mientras se encontraba dormida, esa persona entró de madrugada a su cuarto y puso su mano dentro de su “short”; a pesar de no saber cómo reaccionar al principio, la joven platicó como se quitó para que no le hiciera más daño y decidió encerrarse en el baño donde duró dos horas llorando.

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas, sentí cómo ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve encerrada dos horas, llorando, en shock, hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas”, continuó en su texto.

La hija de la intérprete de “Te aprovechas” agregó que fue cuestionada por sus allegados del porque no hizo nada al respecto en aquel momento, además de que el proceso para sobrellevar el tema fue muy duro y que le parecía imposible como una persona que era como su “hermano” le había visto como algo más al grado de hacerle tanto daño.

También escribió que le dolía mucho haber sido tan inocente y haber callado tantas veces que lo tuvo enfrente, incluso a pesar de ver como las demás personas lo trataban, cuando en el fondo ella sabía que era un abusador.

Finalmente, Melenie aseguró que gracias a todo lo que pasó, descubrió que no se puede confiar en nadie, ni siquiera en la propia familia, por lo que la experiencia le mostró que ella es la única que se puede defender ante una realidad que viven muchas mujeres en la actualidad.

Asimismo, invitó a las mujeres que hayan sufrido de abuso a alzar la voz y contar su historia, incluso se ofreció para escucharlas si así lo requieren.

“…quiero que sepan que pueden contar conmigo en cualquier momento, aunque no nos conozcamos, yo las escucho y yo les creo, y pues lo quiero publicar, aunque me costó mucho porque quiero que más mujeres y más niñas cuenten su historia y no tengan miedo de que nadie les va a creer”, finalizó sus historias.

Su padre se enteró tras la publicación

Luego de haberse hecho pública esta declaración, el actor Arturo Carmona, su padre, no pudo ignorar las fuertes declaraciones y le brindó su apoyo con emotivo mensaje.

“Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola me tienes a mí, y que esto no se queda así. Sé que lo compartes para dejar un mensaje, el de que ninguna más se quede callada, ¡nunca más mi niña, nunca más! ¡Te veo en un rato más, aquí estoy, te amo!”, respondió.

Por tal motivo, la mañana de este martes publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que agradeció las infinitas muestras de cariño y comprensión para su hija, además de confesar que decidieron tomar las acciones legales pertinentes.