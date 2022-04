"¡Ya siéntese señor!" Candidato a Rey del Carnaval de Veracruz responde a Alfredo Adame

Orizaba, Ver.- La polémica con el actor y excandidato a Diputado Federal, Alfredo Adame continúa.

En esta ciudad comenzó con la preocupación de padres de familia por una invitación que Adame viralizó en un sitio web el pasado mes de marzo exhortando a estudiantes de la Universidad Veracruzana a festejar la bienvenida de la facultad en un conocido bar.

No obstante, la invitación fue mal vista por los familiares e inclusive una joven a través de la plataforma TikTok señaló que su madre le prohibió acudir a dicho evento por la forma en la que el actor se expresaba, "las caguamas van a estar a un peso, el que no vaya que rech%ngue a su madre y los que no vayan, vamos a saber que es por p%t chico".

¿Qué respondió Eru Panda a Adame?

Luego de este suceso Alfredo Adame se volvió tendencia nuevamente en redes sociales en la entidad debido a que retó al candidato a Rey del Carnaval de Veracruz y exparticipante del reality show MasterChef, Erubiel Sosa a una pelea:

“Eru Panda, próximo Rey del Carnaval de Veracruz, ¿así que me andas queriendo retar, que porque eres luchador y andas en todos esos rollos? A mí me haces los mandados, nos vemos el próximo 17 de abril, domingo, para que te vayas preparando, y vayas a la iglesia y te compres un seguro de vida, eh, Eru Panda” fueron los comentarios del también excandidato a diputado federal del distrito 14 de Tlalpan.

Tal pelea no se llevó a cabo, pero sí hubo respuesta del ‘Chef panda’ hacia el actor dónde se pregunta qué hizo para merecer eso y publica una captura de pantalla con la frase “Ya siéntese señor”. Sus seguidores le recordaron que no cayera en provocaciones y se concentre en ganar la corona del Carnaval.

¿Por qué viajó Alfredo Adame a Veracruz?

Aunque parece que Adame ha encontrado su felicidad con la joven Magaly Chávez, después de una ola de escándalos la invitación que le habrían hecho para participar en el Carnaval jarocho fue reconsiderada, a decir de la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez “esta fiesta promueve el amor y la alegría, no la violencia”.

También comenta que con ello evitarán ejemplos que promuevan la misoginia o los insultos a las familias, ante ello actor señaló en su reciente visita a Veracruz que: “se me hace violencia de género innecesaria, con que hubiera dicho que no alcanza para pagarme pues hubiera sido mejor y no de esa manera. Ahora es totalmente injustificado porque yo no soy ni misógino y lo he demostrado, no soy violento ni agresivo, simplemente reacciono a los ataques y todo eso, es lo que pasa”.

En innumerables ocasiones el actor ha estado en el ojo del huracán a tal grado que internautas se burlan de él. Circula en TikTok un video del usuario @israll1 donde se aprecia el momento en el que el actor recibe un corte de pelo y mientras filman el video lo molestan.

