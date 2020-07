¿Y la presidencia? Kanye West atraviesa nueva crisis a causa de su trastorno bipolar

El rapero Kanye West, que el pasado 4 de julio anunció que se presentará como candidato a las elecciones presidenciales de EU, está sufriendo un episodio bipolar, según confirmó a la revista People una fuente cercana al artista.

"Kanye ha estado bien durante mucho tiempo. En el pasado, ha sufrido episodios maníacos y depresivos relacionados con su trastorno bipolar. Ahora mismo, lo está pasando mal de nuevo", explicó la fuente, que quiso permanecer en el anonimato, y que también señaló que su mujer, la estrella televisiva Kim Kardashian, está preocupada por él.

Foto: Instagram @kimkardashian

Ella, apunta, se encuentra en Los Ángeles con los 4 hijos que tienen en común, mientras él permanece en el rancho que posee en el estado de Wyoming.

"Kim está consternada, al igual que toda su familia. Es muy estresante para Kim, porque el comportamiento de Kanye es muy impredecible", agrega la fuente, que señala que los episodios del músico normalmente duran unas semanas y después "vuelve a la normalidad".

Ver esta publicación en Instagram StormiWorld ⛈ It’s lit. #kanyewest Una publicación compartida por Kanye West (@kanyew.est) el 11 de Feb de 2020 a las 11:17 PST

Tras anunciar su campaña electoral para las elecciones de EU del próximo mes de noviembre, el rapero, de 43 años, ha insistido en su candidatura en varias ocasiones, pese a los numerosos obstáculos a los que se enfrenta, como el hecho de que aun no se ha registrado en la Comisión Electoral Federal.





En una larga y rocambolesca entrevista publicada este miércoles por la entrevista Forbes, West explicó que el eslogan de su campaña será "YES!", y bautizó su formación política con el nombre de "Birthday Party" (El Partido del Cumpleaños o Fiesta de Cumpleaños), porque "cuando ganemos, será el cumpleaños de todo el mundo".

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

En 2018, West comenzó a hablar de su diagnóstico, y en 2019, Kardashian habló claramente de que el rapero no se tomaba medicación para tratarlo, porque "cambiaría la persona que es".

No es la primera vez que West dice que se va a presentar a las elecciones de EE.UU., y en los últimos años ha apoyado fervientemente al presidente del país, Donald Trump, pese a sus políticas consideradas racistas y clasistas por muchos.

Foto: AFP

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast