Carnaval de Veracruz 2022: ¿Quién le entregará la gran corona a Yeri Mua?

Pese al aumento de contagios de Covid-19 el Carnaval de Veracruz 2022 sigue en pie y se realizará del 1 al 5 de julio. Hay quienes se preguntan ¿quién le entregará la gran corona a Yeri Mua y al resto de la Corte Real?, te contamos los detalles.

Cabe destacar que de acuerdo con las autoridades del estado, los turistas y asistentes al Carnaval deberán portar cubrebocas para poder acceder a las gradas instaladas para presenciar los desfiles. Además, en varios puntos se colocará gel antibacterial.





¿Quién le entregará la corona a Yeri Mua y a la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2022?





La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes y su marido Miguel Ángel Yunes Márquez serán los encargados de coronar a la influencer Yeri Mua y al resto de la Corte Real del ‘Carnaval más alegre del mundo’.

Este gran suceso se llevará a cabo el próximo viernes 1 de julio a las 20:00 horas en la Macroplaza del Malecón de Veracruz, por lo tanto, la ‘Bratz Jarocha’ está a tan solo un día de recibir su corona y cumplir uno de sus sueños, pues expresó que desde chiquita anhelaba ser la reina de esta gran fiesta y representar a su tierra.

En un video en vivo publicado en sus redes sociales, la empresaria enseñó la corona que portará durante su gran día y también dijo que el vestido que utilizará le costó alrededor de 50 mil pesos.

‘Yo no pido vestuarios de a gratis, ser reina del carnaval me ha salido tan caro, pero no me arrepiento… quiero que mis diseños sean impresionantes’, dijo la joven en una transmisión en vivo

¿Cuándo se realizará la ‘Quema del Mal Humor?





La ‘Quema del Mal Humor’ se realizará este jueves 30 de junio a las 20:30 horas en el Zócalo de Veracruz.

El protagonista de este tradicional ritual será el Covid-19, puesto que los jarochos quemarán esta imagen.

Es importante mencionar que las autoridades realizarán un operativo para fortalecer la seguridad y brindar mayor confianza a los turistas y visitantes.