Jada Pinkett admite que le fue infiel a Will Smith con el rapero August Alsina

Aunque lo negaba, finalmente Jada Pinkett admitió que fue infiel a su esposo, el actor Will Smith, con el amigo de su hijo Jaden, el rapero August Alsina, de 27 años de edad.

A través de su programa Red Table Talk, que se transmite por Facebook, la pareja, que se consideraba una de las más estables de Hollywood, se sinceró y habló sobre la crisis que enfrentaron hace cinco años.

“Tú y yo atravesamos por un momento muy difícil”, expresó Jada, “terminaste conmigo”.

Foto: Instagram Will Smith

“Decidimos que íbamos a separarnos por un periodo y tú ibas a descubrir cómo ser feliz, y yo iba a descubrir cómo ser feliz”, mencionó el protagonista de Bad Boys, a quien se le ve incómodo por algunos minutos.

Fue en ese momento que Jada se involucró con August Alsina, 21 años menor que ella.

“Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio y ¿qué pasó?”, cuestionó el actor.

“Sí y entonces yo me metí en un enredo con August”, confirmó Jada, a lo que Will agregó: ¿Un enredo? Una relación”.

En ese tiempo, Alsina vivía en la casa de los Smith porque le brindaron ayuda ante sus problemas emocionales que enfrentaba.

“Hace cuatro años y medio empecé una amistad con August, de hecho nos volvimos muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida”, explicó Jada.

La actriz aclaró si Will sabía de este affaire, tal como lo aseguró el rapero al programa The Breakfast Club hace unos días: “En realidad, me senté con Will y estuvimos hablando de la transformación de su matrimonio en una sociedad como compañeros de vida de la que ellos han hablado varias veces, sin involucrar el romanticismo… y me dio su bendición”.

Ver esta publicación en Instagram Me this year VS Me this time last year!.. 😂😤A nigxa was bouta kick the bucket lol. I’ve tasted and toyed w/ death, therefore I want to live a life purposeful, w/ intention, & no regret. One thing that’s certain is we are all living to die. Death, we should fear not! Fear being alive, while dying & being dead inside; so create the life you see fit for yourself. Autonomy; Will it hurt? Yes. Will you be hated & create enemies along the way? Yes; yet if there’s no enemy within, the enemy outside can do us no harm. 💡 Will you fail & fall at times? Yes. Experience all sorts of spiritual warfare, witchcraft & ppl talk about you? Yup!That too! 😅You gone hear all type of things said about u. Throw it behind you, Get back up, dust it off, keep it moving & forever strive to LIVE YOUR SOUL, NOT A ROLE ‼️⚡️👁✨ Una publicación compartida por Yungin' (@augustalsina) el 9 de Jul de 2020 a las 12:35 PDT

Sin embargo, Pinkett señaló que “la única persona que puede dar permiso en esa circunstancia en particular soy yo”.

“Realmente pude ver cómo lo percibiría como un permiso porque estábamos separados amigablemente. Y creo que él también quería dejar en claro que no es un destructor de hogares, porque no lo es”, abundó.

Para August Alsina, esa acusación de “destroza hogares” fue el motivo para que rompiera el silencio y a su consideración, el más perjudicado en esta historia fue él mismo.

“He perdido dinero, amistades… Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo”, añadió.

“Todo eso me destrozó… Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda mi vida”, aseguró al programa.

Ver esta publicación en Instagram Me and @jadapinkettsmith clean up NICE! We flew down to ATL to be with @tylerperry as he opened the FIRST and largest Black-Owned studio. This moment is monumental in so many ways! And a sound stage in my name... 😳 I’m inspired and honored to be part of something of this magnitude. @tylerperrystudios 📹: @westbrook @jas Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith) el 6 de Oct de 2019 a las 5:19 PDT

La relación entre el joven y Jada no prosperó, pues ella se dio cuenta que “no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”.

Así que logró solucionar los problemas con el actor para no divorciarse tras más de 20 años de casados. “Definitivamente diría que hicimos todo lo posible para alejarnos el uno del otro, solo para darnos cuenta de que eso no era posible”, subrayó Jada.

Y antes de finalizar su conversación hicieron una promesa al estilo Bad Boys: “Cabalgamos juntos. Morimos juntos. Un mal matrimonio para toda la vida”.

Will Smith y Jada Pinkett se casaron en 1997 tras conocerse en las grabaciones del Príncipe de Rap, donde la actriz audicionó para el papel de una de las novias del protagonista, pero al final no fue seleccionada.

De su matrimonio tienen dos hijos, Jaden y Willow, que también son polémicos por declaraciones sobre la sexualidad, aunque Will también tiene otro hijo de una relación anterior.