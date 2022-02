Oscar 2022: película de Guillermo del Toro, 'Nightmare Alley' recibe cuatro nominaciones

La presencia y renombre de los mexicanos en la gala de los Premios Oscar continúa dando de qué hablar y para su edición 94 no podían quedarse atrás. Ahora Guillermo del Toro volverá a representar a nuestro país en la entrega de la estatuilla a realizarse en el mes de marzo.

Su película Nightmare Alley recibió un total de cuatro nominaciones para la siguiente entrega de premios, ellas son:

Mejor Película

mejor Cinematografía

Mejor Vestuario

Mejor Diseño de Producción

Esta será la segunda ocasión que el director tapatío es considerado dentro de la categoría a Mejor Película, ello tras su nominación en 2018 por la película la Forma del Agua, misma que se llevó la noche.

La cinta de Del Toro es un homenaje al cine noir de antaño, misma que se desarrolla en Nueva York en la década de los 40. La trama narra la historia de un estafador de poca monta que une fuerzas con una vidente y su esposo para llevar a cabo un atraco millonario.