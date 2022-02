Para Paula Arenas el amor nunca pasa de moda

“El amor es todo en este mundo, todo gira alrededor de él, y para mí nunca pasa de moda”, expresa la cantante Paula Arenas, al explicar por qué decide “ir contracorriente” y defender la balada.

En sus cinco años de carrera profesional se ha enfocado al cien por ciento en este género, haciéndose merecedora de ocho nominaciones a los Latin Grammy en 2017, 2019 y 2021, y el año pasado obtuvo su primera postulación a un Grammy estadounidense, como Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, por su disco Mis amores.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Impulsada por estos logros, presenta el tema Volando bajito, el cual compuso en conjunto con Valentina Rico y Nicolás de la Espriella, después de una depresión post parto, y con el que invita a reconciliarse con el pasado.

“Muchas cosas estaban por solucionarse, después surge en esta búsqueda personal de reencontrarme conmigo misma y hacer las paces con mi pasado. Esta letra hace mención a todo eso”, platicó en entrevista.

“Uno para arrancar, amarse, y empezar el camino que sea, uno arranca despegando y volando bajito, si uno ya hizo ese primer movimiento para cambiar, hay que gozar la vida y levantarse con una buena cara, darnos amor”, agregó.

Para el video unió fuerzas con una amiga que la ha acompañado toda la vida, y en su opinión fue la mejor manera de representar su pasado, y la hermandad que hoy tiene con esa etapa de su vida.

Además de sus logros en la música, en este periodo de su vida se siente inspirada por la maternidad. Su pequeño León llegó a este mundo el 28 de julio de 2020.

A un año y medio de este acontecimiento que cambió el rumbo de su vida, Paula ve en su hijo un motor para continuar abriéndose paso en la música. “Es mi inspiración, realmente eso de buscar estar bien, es sobre todo por mi hijo”.

“Ahora como mamá me siento responsable de que él esté bien, de las cosas más lindas que le puedo dar es ese amor propio, y que sepa cuán importante es el quererse a uno mismo. Me ha costado mucho entenderlo, y me parece importante pasar eso a mi hijo. De esa misma forma de hacer seguir haciendo música, y que crezca viéndome ser cantante y hacer mis sueños”.

Para estos próximos meses Paula planea lanzar nueva música, y espera pronto presentar lo que será su nuevo material discográfico.