Patricia Manterola estrena Como la Marea

Desde la Rivera Maya, donde se encuentra grabando el video de su nuevo tema, la cantante y actriz Patricia Manterola, conversó con El Sol de México sobre la canción urbana pop Como la marea de su autoría en colaboración con Manuel Zabala y Juan José Hernández y confirma que desde la segunda quincena de este mes, "vamos a iniciar a lo largo seis semanas las grabaciones de la cuarta temporada de Renta congelada, y le agradecemos a la audiencia que es muy generosa con nosotros, nos ha mantenido en primer lugar de rating en la barra de comedia".

Como la marea , a dueto con el cantante dominicano Yenz García, se lanzó en el programa Mira quién baila donde Paty es juez y espera lanzarla próximamente en las plataformas digitales, mientras se prepara para celebrar su cumpleaños 49 con el estreno del video.

"Hace año y medio que me buscó Yenz y le respondí que claro que sí, podríamos hacer algo en la música y ahora se está dando con esta letra que aborda una relación de amantes donde la mujer es la que decide decirle al hombre que le gusta, que quiere estar con él por la pasión que siente hacia él y nada más, sin que sea el hombre ideal para toda su vida”.

Sobre la serie producida por Pedro Ortiz de Pinedo, agregó que la ha afianzado en la televisión abierta de México, “lo cual agradezco mucho como actriz", al tiempo que en su faceta de cantante también celebrará el 20 aniversario de su cuarto álbum solista Que el ritmo no pare y reversionará el sencillo del mismo título, con el cual nombrará su concierto por streaming live aún sin fecha confirmada.

"Sacaré un nuevo álbum conmemorativo con los sencillos que hecho desde la pandemia con las canciones éxito reversionadas, más el concierto streaming live para hacer un recorrido con lo de antes y lo actual, integrándose ambas etapas musicales de mi carrera", describe.

Añadió que tiene en mente otra melodía nueva cuya temática es sobre el empoderamiento femenino con la colaboración de tres cantantes de quienes se reservó el nombre. “Sigo trabajando, la pandemia no nos para, simplemente nos hace ajustarnos y a fluir con la vida, obviamente cuidarnos más, no sólo nuestra salud, sino cuidarnos y apoyarnos de corazón, es lo que estamos haciendo con las colaboraciones en la música, unir talento y fortaleza para entregarle momentos de dispersión que necesitan, creo que los que tenemos la bendición de estar en el mundo del entretenimiento no podemos parar, por ellos”, afirma.