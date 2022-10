Paulina Aguirre compite por el Latin Grammy con La tierra llora

A más de una década de su primera nominación, Paulina Aguirre vuelve a ser candidata para un Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Folclórico gracias a su reciente trabajo titulado La Tierra llora, en la que comparte nominación con artistas de la talla de Natalia Lafourcade, Pedro Aznar y Susana Baca, entre otros.

Luego de haberse alzado con un premio similar en 2009, por su disco cristiano en español Esperando tu voz, la artista ecuatoriana es reconocida otra vez, hecho que le provoca emoción, pero a la vez un sentimiento de responsabilidad hacia su público.

"(Estar nominada) Es la oportunidad de ser mejor persona, mejor artista, de seguir haciendo música, componiendo. Yo lo veo como una oportunidad, creo que cuando van pasando los años te vas sintiendo más agradecida de que te sigas manteniendo y la sigas rompiendo", afirmó la artista en entrevista con El Sol de México.

Su camino de casi tres décadas no ha sido fácil, confesó; sobre todo al momento de defender su propuesta musical, con o sin el respaldo de una disquera.

"Es difícil cuando no estás en una compañía discográfica. En algún momento estuve con Universal, a veces los presupuestos que tiene una disquera para meterle a tu disco son distintos a los que manejas tú como artista independiente, eso ha sido lo más difícil, el no poder hacer las cosas que quisieras porque no hay presupuesto suficiente", expresó.

Pero el dinero no ha limitado su creatividad, ha sabido hacer mucho, con poco. Su secreto para conquistar al público es ser lo más transparente y real posible, dejar su esencia en cada trabajo realizado.

"Al final del día la música trasciende y deja su nicho de seguidores, que son realmente fieles y la música que deja un legado, es con la que tú logras cautivar a una generación a través de un mensaje, ese mensaje estará generando un cambio.

"Así utilizo mi talento, siempre ayudando a otros por medio de líricas, nunca utilizaría la música para denigrar a nadie, burlarme o hacer mofa", sostuvo.

Su nuevo álbum fue escrito en 2017, habla sobre un virus mortal que acecha a la sociedad entera. Obviamente, cobró mayor relevancia luego de que el mundo enfrentase la pandemia por Covid-19. La temática de este disco es algo que, dice la artista, pudo haber sido como una premonición.

Además de acudir a la ceremonia del Latin Grammy el 17 de noviembre en Las Vegas, la ecuatoriana está alistando nuevos proyectos musicales mismos que tiene contemplado promocionar por toda Latinoamérica.

"Me falta llevar mi música de manera consistente a todos los latinos, que tenga un realce por el tipo de mensaje y la calidad de música que se está haciendo.

"Los artistas hispanos merecemos el espacio porque ofrecemos la música con buena calidad y excelente producción", dijo la también ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña Del Mar en 2016.

Con su nuevo disco La Tierra llora, Paulina Aguirre suma ya la quinta nominación al Latin Grammy. Pero su trabajo también es reconocido por el Grammy americano, al que también opta por Rompe el silencio un disco con lírica social que se alinea a las causas de su Fundación Mujer de Fe.

