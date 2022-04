La emoción ante la realización del Carnaval de Veracruz cada vez se hace más presente, sobre todo porque cada vez falta menos para este gran festival. Debido a lo anterior, se viralizó en redes sociales una fotografía de cuando Pedro Infante asistió a una coronación en el Carnaval de Xalapa y enloqueció al público.

Así es, hace años la capital del estado también realizaba un carnaval e incluso elegían a su rey y reina; ¿qué pasó con este festival?, te contamos más adelante.

¿Cuándo estuvo Pedro Infante en Xalapa, Veracruz?





Fue en el año 1953 cuando Pedro Infante visitó la ciudad de Xalapa, Veracruz para cantar y amenizar la ceremonia de coronación de la Reina del Carnaval de la capital veracruzana.





El evento tuvo lugar en el Estadio Xalapeño. Cabe mencionar que en dicho concierto, una multitud de personas se quedaron afuera de la sede, puesto que era cupo limitado.

No obstante, el ídolo de México paró de cantar y expresó que no continuaría hasta que dejaran pasar a la gente que se había quedado afuera del estadio ( en las lomas de lo que hoy en día es rectoría UV).

“Pues me van a perdonar pero yo ya no voy a seguir cantando si no dejan entrar a toda esa gente que está en la loma“, dijo el cantante.

Fue así como se llenó el estadio y puso a cantar y a bailar a los xalapeños.

La fotografía del intérprete de ‘Cien años’, ‘Cucurrucucú Paloma’ y otros éxitos, se viralizó en redes sociales. En la postal se puede apreciar al artista portando un tradicional traje de charro mientras canta acompañado por el mariachi Vargas.

Dicha imagen fue compartida por la página de Facebook ‘Cine Mexicano’ y hasta el momento tiene más de 10 mil likes y ha sido compartida más de 700 veces.

Un año más tarde, en 1954, Infante regresó a la ciudad de Xalapa para volver a engalanar con su presencia al Carnaval, pues era muy querido por el público.

Cabe destacar que el Carnaval de Xalapa no se siguió realizando debido a que hubo excesos y varias riñas, las cuales fueron el resultado de la venta y consumo de alcohol.

¿Cuándo falleció Pedro Infante?





Desafortunadamente el emblemático personaje de la música y el cine nacional falleció en un accidente de avión el 15 de abril de 1957. Acaba de partir del aeropuerto de Mérida, Yucatán. El público se conmocionó ante la noticia de su deceso, pues se encontraba en el mejor momento de su carrera como cantante.

Fue un hombre sencillo y muy querido por el público, a pesar de que ya han pasado varios años desde su partida, sigue siendo uno de los referentes más importantes de la cultura mexicana, puesto que grabó más de 314 canciones rancheras y actuó en más de 60 películas.