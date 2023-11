Pet Shop Boys y The Cure cierran con broche de oro el Corona Capital 2023

Pet Shop Boys y The Cure cierran con éxito la décimo tercera edición del Corona Capital 2023, reuniendo a 85 mil 768 personas tan sólo este domingo.

Puntuales, a las 22:00 horas, el escenario Corona Cero comenzó a iluminarse de color azul, mientras los gritos se hacían presentes de parte de los fans. Las pantallas reflejaban imágenes en blanco y negro, de inmediato, el compositor y cantante Neil Tennant salió al escenario, acompañado del tecladista y compositor Chris Lowe, ambos portando máscaras que simulaban una gran “H”. La música comenzó a sonar y el público estremeció.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Temas como “It’s a Sin”, “Can you forgive her” y “Opportunities” formaron parte del inicio de un espectáculo imperdible, un show en el que ambos se entregaron en cuerpo y alma y con el que hicieron un repaso por más de cuatro décadas.

Gossip Niall Horan, ex One Direction, enamora al Corona Capital

“Buenas noches, México. Somos los Pet Shop Boys y esta noche haremos realidad sus sueños, vamos a despertar esa música que tienen en el interior y los recuerdos de antaño”, comentó Tennant.

Fue hasta la tercera canción cuando los Pet Shop Boys se quitaron las máscaras y recibieron con una grata sonrisa a su público.

“Where the Streets Have No Name (I Can’t Take My Eyes Off You)”, “So hard” y “Rent” completaron el setlist, sin embargo, muchos sólo esperaban que dieran las 22:40 horas para correr al escenario principal Corona, donde se presentó The Cure, agrupación liderada por Robert Smith y que volvía al país tras cuatro años de ausencia.

La banda británica congregó a miles de asistentes, muchos ya portando chamarras, sudaderas y hasta algunos con cobijas por la baja de temperatura que se sentía, sin embargo, eso no provocó que se fueran los asistentes, al contrario, todos ansiosos por iniciar el show.

“Pictures of you” y “High” fueron de las primeras en escucharse. Si bien los músicos interactuaron poco con el público, siempre se mostraron agradecidos por los aplausos, la atención y los coros a sus canciones.

“Muchas gracias por estar aquí, nos sentimos muy felices de haber regresado”, expresó Smith sobre el entarimado.

Le continuaron “And nothing is forever”, “Lovesong”, “The walk” y “Close to me”.

Fue un show de más de dos horas, el cual dejó muy satisfechos a los fans que asistieron los tres días al Corona.

Todos tuvieron la oportunidad de disfrutar cada uno de los conceptos musicales y propuestas distintas, como la de The Chemical Brothers, ejemplo, un dúo también británico, pero de música electrónica, integrado por Tom Rowlands y Ed Simons.

“Hey boy hey girl”, “Galvazine”, “Go” y “Let forever be” fueron parte del setlist que ofrecieron en tierras aztecas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora ya sólo esperar el cartel del próximo año del Corona Capital.