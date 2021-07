Por esta razón el actor Eric del Castillo terminó en el hospital

El actor Eric del Castillo fue captado el día de ayer ingresando a un hospital al sur de la CDMX, llegó de pie, pero tuvo dificultades para caminar.

Los medios de comunicación confirmaron que se trata del mismo hospital en el que se encuentra Silvia Pinal.

Gossip Julio César Chávez se hace arreglo estético en el rostro y le llueven críticas

Eric llegó al nosocomio acompañado por su esposa y por su hija Verónica del Castillo, quienes lucían preocupadas.

Cabe mencionar que, el famoso de 86 años sufrió una aparatosa caída en la casa de su hija Verónica, por lo tanto, tuvo que ser intervenido de urgencia.

Afortunadamente la operación fue exitosa y hoy fue dado de alta.

Luego de que transcurrieran varias horas, el actor habló sobre su condición de salud y explicó los motivos por los cuales terminó en el hospital.

“Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí”, comentó al enseñar su herida en la frente y su brazo lastimado con un yeso.

“No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, expresó ante la prensa que lo esperaba afuera de las instalaciones del hospital.

El actor se retiró del hospital más lúcido y recuperado.

El programa estadounidense Suelta la sopa fue quien alarmó a las personas publicando el ingreso del actor al hospital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Suelta La Sopa (@sueltalasopatv)

Es importante recordar que, el mismo actor causó revuelo hace unos meses, cuando confesó que él no se vacunaría contra el Covid-19, pues no cree en la efectividad de las vacunas. Por esa misma razón, sus fans y familiares están más al pendiente de él, y cualquier noticia sobre su salud es primordial.