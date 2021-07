Por esta razón Aracely Arámbula ni los hijos de Luis Miguel se vacunarán contra Covid-19

La actriz Aracely Arámbula viajó a Acapulco para el lanzamiento del programa de Youtube Do IT, un proyecto de su amiga, la actriz Cinthya Coppelli, y fue al terminar dicho evento cuando la exesposa del Sol de México confesó que ni ella ni sus hijos se vacunarán contra el Covid-19.

La revelación de la famosa fue ante varios medios de comunicación, y de inmediato causó gran polémica en las redes sociales.

Además, explicó el motivo por el cual tomó dicha decisión.

La actriz de telenovelas mexicanas como Abrázame muy fuerte y La doña, dijo que ella prefiere cuidar su sistema inmunológico y llevar una alimentación saludable en lugar de aplicarse la dosis anti Covid-19.

”No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito”, expresó Aracely.

Ella tiene dos hijos, resultado de su matrimonio con Luis Miguel: Miguel Gallejo (14 años) y Daniel Gallego (12 años).

A pesar de que ella no confía en la vacuna. Dijo que respeta a las personas que sí lo hacen y que ya se han inmunizado.

“Respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no. Pero seguimos los consejos de cuidado, no vamos a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente, usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio” recalcó.

Además, señaló que la pandemia ha traído varias lecciones para la humanidad, y que se debería sacar lo mejor de ello.

“Las cosas no pueden continuar de la misma manera, por equis razón, pero eso no quiere decir que tengas que pasarla mal. Esta pandemia nos enseña que la vida se va muy rápido y debemos aprovecharla en lugar de estar discutiendo o peleando”, opinó la actriz sobre la pandemia.

Por otro lado, la famosa aprovechó para compartir lo emocionada que está pues la exitosa obra teatral en la que participa pronto estará de vuelta con una nueva gira.

“Ya está lista la primera gira tras la pandemia con ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Inicia el 25 de septiembre y tendrá fechas en Atlanta, El Paso, Texas, Los Ángeles y el 30 de septiembre voy a estar en Las Vegas”, destacó.

Cabe mencionar que, también habló sobre los motivos por los cuales ella no aparece en la serie de Netflix de Luis Miguel, dejando en claro que su relación con el cantante es muy buena y que ambos se guardan cariño y mucho respeto.