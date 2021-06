Por esta razón Kylie Jenner decidió operarse los labios

La socialité Kylie Jenner, es una de las mujeres más bellas del espectáculo, no obstante, algunos de sus atributos son resultado de varias intervenciones quirúrgicas.

Uno de sus arreglos estéticos más notables es el aumento de labios.

Gossip ¡Bella al natural! Así reapareció Verónica Castro en las redes

Jenner, la modelo de 23 años recientemente vio el motivo por el cual decidió aumentar esa parte de su cuerpo.

Fue durante el programa especial 'The Final Curtain Part 1' , el cual fue conducido por Andy Cohen para darle la despedida al reality 'Keepin Up the Kardashians' , donde la más pequeña de las hermanas Jenner afirmó que un chico fue quien le provocó una gran inseguridad.

Kylie recordó que el chico, del cual no mencionó nombre, le dijo que le encantaba su manera de besar, pero que había un pequeño inconveniente con el grosor de sus labios.

Debido a lo anterior, ella sintió “no deseable”, y optó por inyectarse los labios.

Luego de la revelación de la joven, sus hermanas y su madre se sorprendieron, pues según ellas, jamás imaginaron que una inseguridad haya sido la gota que derramó el vaso para que Kylie iniciara con su transformación física.

Jenner afirmó que esa etapa de su vida fue muy difícil, pues no se siente bonita. Recordó como antes de inyectarse los labios, el maquillaje fue su salvación, pues solía delinearse su boca por fuera para hacerla lucir más gruesa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Hoy en día, la empresaria toma la con humor, asegurando que todas sus inseguridades son cosa del pasado y que ahora suele operarse solo por vanidad, pues ama verse y sentirse bonita para ella misma.