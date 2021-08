Por indicación médica, Toño Mauri recibe tercera dosis contra Covid-19

Toño Mauri se contagió de Covid-19 hace unos meses, y las secuelas que la enfermedad ha dejado en el actor han sido graves, tanto que requirió un doble trasplante de pulmón.

El famoso luchó contra el coronavirus por varios meses, afortunadamente logró recuperarse y hoy en día se encuentra estable.

Tras salir del hospital se ha dedicado a compartir información e invitar a sus seguidores a cuidarse y vacunarse para que no sufran ni pasen por lo mismo que él.

De hecho, Antonio recibió el día de ayer una tercera vacuna contra el Covid-19 debido a recomendación médica y por ser parte de los grupos vulnerables.

El también productor fue inmunizado por tercera vez para evitar un nuevo contagio, lo cual sería letal para su organismo.

A pesar de que en México aún no está aprobada una tercera dosis, el actor invitó a sus fans y conocidos a aplicarse las vacunas correspondientes de acuerdo a su rango de edad.

“Yo a todo mundo le digo que se vacune, a todos, porque yo creo que si hay algo que puede ayudar a evitar que pase lo que yo pasé, si hay algo, pues no dudaría en hacerlo, porque yo ya sé lo que fue, si antes de haber pasado por esto hubiera esta vacuna, a lo mejor no sé qué hubiera pensado, pero muy seguramente me la hubiera puesto, yo no lo pensaría, y este ha sido mi mensaje”, expresó el famoso.

Cabe mencionar que, Mauri recientemente dio su opinión con respeto a la postura de su amigo, el cantante Miguel Bosé, quien no cree en la letalidad del virus SARS-CoV-2 y lo ha recalcado en varias ocasiones mediante sus redes sociales.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Toño expresó que espera que Bosé cambie su postura y acceda a vacunarse:

“Miguel se quedó muy conmovido de verme, de lo que he dicho, yo le mandé a Miguel el testimonio que hice, que eso fue muy fuerte, estoy seguro que Miguel lo vio, Miguel ha pasado por cosas muy duras, lo de su mamá, es fuerte, fue relacionado con eso, entonces es un tema muy delicado, por eso no me meto yo mucho en eso, porque no puedes hablar de algo que no conoces, yo espero que a Miguel le haya ayudado algo de lo que yo haya platicado o él haya visto en mi”, dijo Mauri.