Por primera vez Marisela se presenta en el Auditorio Nacional

Trece años atrás fue su madrina de apertura de conciertos y giras con artistas producidas por el empresario Sergio Gabriel, quien ahora respalda a Marisela, la Dama de hierro, al colocarla por primera vez en solitario en el Auditorio Nacional. Este sábado la cantante actuará en homenaje a las mamás, con un show renovado que incluye sus éxitos y temas inéditos, como Mejor me voy, dedicada a su madre, Adelina, fallecida hace dos años.

Con su gira de aniversario por 30 años de carrera, Marisela recorre de punta a punta la República Mexicana, tras su regreso luego de casi tres años de ausencia.

“Me da gusto volver a México después de casi tres años en un encierro por la pandemia. Aunque yo antes, hice una gira por Estados Unidos muy intensa. Regreso con ganas, para cantarles por octava ocasión, pero ahora solita en mi primera vez en el Auditorio Nacional”, dijo la cantante en conferencia.

Reconoció que “en México nació Marisela artísticamente” y aunque ella no lo nota, volvió como una persona diferente en su sentir, con un año más de vida y entregándose con sus baladas al público de México. “Estoy tranquila, estoy bien, trabajando, estoy haciendo lo que quiero hacer, a gusto. Más contenta porque estoy en México de nuevo. Es sumamente importante para mí regresar”.

Marisela adelantó que además de Mejor me voy, dedicará a su madre otro tema que escribió, pero ella no alcanzó a escuchar. “Claro que recuerdo a mi mamá y siempre canto temas recordándola, le voy a dedicar otra canción, que lleva la colaboración de Ramón Ayala y producción de Carlos Espinoza. Cuando perdí a mi madre, me dediqué a mi música, a mantenerme ocupada, estar con mi público, para pasar todo el sentimiento que se siente al perder una madre”, confesó.

Aceptó Marisela que estar vigente por tres décadas, le enorgullece y está agradecida porque “las nuevas generaciones que escuchan mis canciones se identifican conmigo, le canto al amor, el amor nunca se acaba y es bonito, me siento feliz y muy contenta, privilegiada, tener tanto público diferente.

Informó que ya está grabando nuevas canciones inéditas, “en un sonido algo diferente a la balada romántica que siempre he cantado y he hecho. El público me lo ha pedido y lo estoy haciendo, pero sin perder mi esencia. En estos momentos estoy dedicada a mis conciertos, a hacer mi música yi quiero estar un buen tiempo en México”, finalizó.