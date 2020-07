Por seguridad, Sergio Reynoso dice no al cine

El primer actor Sergio Reynoso anunció su retiro momentáneo en la filmación de películas nacionales y extranjeras ante la incertidumbre y el miedo por sufrir un contagio de Covid19, y ha optado por seguir subsistiendo con algunos ahorros durante su encierro voluntario que decide tomar junto a su familia, “tengo dos hijas universitarias por las que debo responder económicamente”.

Y argumenta: “Da miedo la pandemia, aunque a fin de cuentas tenemos que regresar a trabajar, ya no podemos esperar mucho tiempo más, tenemos que aprender a vivir con esto, cambiar formas y protocolos de trabajo. No sólo las empresas sino nosotros como actores, tenemos que ver con qué medidas trabajamos.

“Soy honesto, me contrataban en días pasados para una película con todas las precauciones de seguridad, pues no le entré, siento que no es el momento, no sé lo que venga; que aunque estamos en el foco naranja, a la vez se nos dice que seguimos en foco rojo por el incremento de muertes, hospitalizados y contagios”, explica.

En entrevista con El Sol de México, añade que no obstante, se regresará a trabajar en algunas casas televisoras nacionales, en cuyas instalaciones existe un control y seguridad en la sanitización de los foros y sets implementados para las escenas, pero él se mantendrá resguardado.

Con más de 45 años de trayectoria, Reynoso agrega que sigue impactado por las palabras de sus conocidos médicos que están en la batalla por sanar a la gente del Covid19: “Evite o eviten sus familiares, colegas y amigos; contagiarse porque los hospitales están que revientan de pacientes que no hay forma de atenderlos.

“Si tú llegaras a un hospital, te tendrían en lista de espera para atenderte. Y desgraciadamente los que ya estamos en la edad de 68 años, ya no nos atienden igual, estamos en un momento de guerra, en el que se salvan primero los jóvenes”.

Actualmente en la teleserie Como tú no hay 2, encarna a Félix Cortés El Bacalao y padre del gemelo Toño (Adrián Uribe). “El hombre sale de la cárcel, no se habla que es asesino sino un delincuente de bajo perfil, pero al regresar a su casa a lado de su mujer Luzma, Azela Robinson, vuelve a las andadas con el abuso físico a su pareja, anda metido en cosas chuecas como bebidas alcohólicas alteradas. Y bueno, no es un pan de dulce. Por este personaje, Lemon Films de Fernando y Billy Rovzar me hicieron saber que quedaron a gusto con mi trabajo y cuando haya oportunidad me tendrán en su lista.

“Lo importante de Como tú no hay 2, es que es con la que entré otra vez a Televisa, este proyecto tuvo alto raiting en el canal Las Estrellas, y los productores como Carlos Bardasano, quedaron contentos con lo que hice, ya que El Bacalao fue parte del interés de la trama y obviamente el hecho de trabajar con Adrián Uribe fue el plus de mi actuación”.