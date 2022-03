Guía para disfrutar los Premios Oscar 2022 y no perderte de nada

Ya estamos a pocos días de la siguiente edición de los premios Oscar 2022 que organiza la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aquí te dejamos todo lo que tienes que saber antes para poder disfrutar de este evento y no perderte de ningún detalle.

Te puede interesar: "Duna" triunfa en los BAFTA

¿Qué día son los Oscar 2022?

La ceremonia será este domingo 22 de marzo en el Teatro Dolby en la ciudad de Los Ángeles, California y se espera que comience a las 18:00 horas en horario de la CDMX.

Las celebridades que estarán al frente presentando son Regina Hall quien participó en la película de Scary Movie 2, Amy Shcumer, protagonista en el filme Sexy por accidente y Wanda Sykes quien hizo su aparición el la película Una suegra de cuidado. Las tres estarán por primera vez como anfitrionas de la ceremonia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Academy (@theacademy)

Las opciones para poder ver la transmisión en México serán en el canal TNT con los comentadores Ileana Rodríguez y Rafa Sarmiento y la cobertura será desde una hora antes para mostrar la llegada de todos los invitados.

Gossip La película La hija oscura arrasa en los Spirit Awards

Por otro lado en televisión abierta podrás verlo a través del canal Azteca Siete en donde comenzarán a partir de las 17:00 horas igualmente para dar presentación de los nominados e invitados especiales. Entre los más destacables estarán John Travolta, Mila Kunis, Lady Gaga, Anthrony Hopkings, Uma Thorman, Shawn Mendes, entre otros.

¿Que artistas cantarán?

Dentro de la ceremonia, como cada año, se realizan shows especiales donde grandes artistas preparan un número musical y este año no es la excepción ya que los personajes nominados a Mejor canción generalmente interpretan su canción en vivo y la Academia anunció quiénes serán:

No Time to Die (No Time to Die) – interpretada por Billie Eilish y Finneas

(No Time to Die) – interpretada por Billie Eilish y Finneas Somehow You Do (Four Good Days) – interpretada por Reba McEntire

(Four Good Days) – interpretada por Reba McEntire Be Alive (King Richard) – interpretada por Beyoncé

Richard) – interpretada por Beyoncé Dos Oruguitas (Encanto) – interpretada por Sebastián Yatra

Estos son los principales nominados

La película con más nominaciones es The Power of the Dog con 12 nominaciones en 11 categorías incluidas mejor película, director, actor, actriz de reparto y actor de reparto.

En segundo lugar se encuentra Dune nominada en 10 categorías entre ellas mejor sonido, vestuario y efectos visuales.

Finalmente se encuentran Belfast de Kenneth Branagh y el remake West Side Story de Steven Spielberg con siete nominaciones cada una.

Ahora que ya conoces los principales detalles prepara todo para este fin de semana y si es posible aprovecha los últimos días para ver algunos de estos filmes que se han ganado un espacio en este evento cinematográfico tan importante.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo