Presentarán "Robot Dreams" con música en vivo

Debido al éxito de “Robot Dreams”, el director Pablo Berger y el músico Alfonso de Vilallonga presentarán la cinta con una banda en vivo.

Una de las características de esta película animada, que retrata la amistad de un perro y un robot, es la música que la acompaña. El filme no cuenta con diálogos, únicamente cuadros de escenas en las que se conectan para crear una historia.

Gossip Leonel García reivindica el silencio en su nuevo álbum “Pausa”

Es por ello que, conscientes de la importancia de las composiciones sonoras, Berger y Vilallonga preparan una exhibición para todos aquellos que quieran revivir la historia; este plan comenzará primero en España, para luego, posiblemente, recorrer el mundo.

“Estamos pensando hacer ‘Robot Dreams’ en directo, sería un set de jazz, mucho más pequeño que con la película ‘Blancanieves’ (de Berger también), en la que utilizamos a la orquesta sinfónica; para ‘Robot Dreams’ planeamos de seis a siete músicos, proyectamos la película y tocamos en directo, esto sería el año que viene y quizás se puede exportar este concepto”, afirmó Vilallonga en entrevista con El Sol de México.

La cinta animada que ha logrado una recaudación de cerca de cuatro millones de dólares a nivel mundial, fue nominada a un Premio Oscar, ganadora de dos premios Goya en las categorías de Mejor Guion Adaptado y Película de Animación y recientemente recibió dos estatuillas plateadas en los Premios Platino Xcaret, en los rubros de Mejor Película Animada y Música Original, para Vilallonga.

“Con la música no es que quisiera transmitir un mensaje en particular, se trataba un poco de ir con la historia, de manera paralela, una forma complementaria de explicar una historia que se está mostrando con imágenes.

“Para mí, trabajar sin sonido, sin palabras o diálogos, ya lo había hecho justamente con Berger en la película de ‘Blancanieves’, hace 10 años. El hecho de que sea una película animada tampoco me representa un gran obstáculo porque al final es una historia, ya sea con actores, personajes o dibujos, para mí es lo mismo, no veo una gran diferencia”, expresó el ganador del Premio Platino.

Pero, aunque le gusta ser galardonado, Vilallonga no considera que un premio tan importante como los que ha recibido le abran las puertas a nuevas ofertas laborales. Cuando ganó el premio Goya en 2013, a Mejor Música Original por “Blancanieves”, los tres años siguientes no tuvo ningún proyecto; eso sí, al menos se dio a conocer con otros colegas.

“Los premios son importantes para el ego, pero en el buen sentido, es decir, un premio no te da más trabajo, yo por ejemplo después del Goya estuve tres años sin trabajar, pero sí te da un prestigio y como la gente si no te ve en la tele que te dan un premio o ven que te has ganado algo, mucha gente no te toma en consideración, al ganarte un premio, piensan que eres bueno, desde ese punto de vista los premios significan algo", aseguró.

Pero la carrera de Alfonso de Vilallonga va más allá de componer para películas. Él es un cantautor, compositor, showman y actor ocasional. Cuenta con nueve álbumes discográficos de música inédita propia; ha escrito música para teatro y cine.

“Creo que tengo una esencia bastante ecléctica ya que he venido de muchas fuentes diversas, desde el cabaret alemán de los años 20-30, el jazz, las canciones mexicanas y la música clásica”, dijo.

Con más de cuatro décadas de carrera, De Vilallonga prepara su libro biográfico, en donde mostrará el camino recorrido en el rubro artístico. Desde su comienzo a los 18 años, pasando por su educación, los espectáculos que ofreció en Estados Unidos, el camino que transitó para llegar al cine y al teatro y aquellos sueños que se han quedado en el tintero.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Hay muchos momentos importantes, más que uno en concreto, yo creo que es toda mi infancia, crecí en una familia aristocrática, con muchos prejuicios, ideas preconcebidas de cómo tenía que ser una persona; luego me fui a estudiar a Estados Unidos (a Boston, en Berklee) todo el mundo musical. Realmente me empecé a abrir carrera en Estados Unidos, empecé a hacer espectáculos de cabaret con mis canciones, mis monólogos, hablaba de política, he tenido un recorrido bastante ecléctico y diferente. Cuando volví a España debuté en el cine, así hasta llegar a mis días actuales”, aseguró el compositor de 64 años.

Finalmente, Alfonso de Vilallonga adelantó que comenzará a trabajar como músico en una nueva película y estrenará su propio espectáculo de teatro musical en Barcelona, en los próximos meses.