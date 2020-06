¿Quién es el personaje más valioso del Universo Marvel? ¡No lo creerás!

Alguna vez te has preguntado, ¿quién es el personaje más valioso del Universo Marvel? pues hoy te daremos la respuesta y no, no es Iron Man.

Entre tantos héroes y villanos, el personaje más rentable y que pertenece a los Avengers es: ¡Hawkeye!

Foto: Entertainment Weekly

Pero ¿por qué? pues de acuerdo a un estudio realizado por el portal Film Franchise Showdown, este Vengador es el que más veces ha aparecido en pantalla, además de que las cintas en las que ha estado, son las que más dinero han recaudado.

Hawkeye tuvo un papel muy importante en Endgame, que con casi 2 mil 800 millones de dólares de recaudación, sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos.

via GIPHY

Aquí el análisis para dar con Ojo de Halcón

Su análisis se basa en "desglosar las diez franquicias de películas con mayores ingresos de todos los tiempos, analizando presupuestos, ganancias de taquilla, puntajes críticos y premios de cada entrega, para revelar qué películas realmente se destacan".

Para ello utilizan dos métricas combinadas: primero calculan el ROI (Retorno de la Inversión), los beneficios que cada cinta en la que ha aparecido un personaje, ha obtenido.

via GIPHY

Y por otro lado, tienen en cuenta la puntuación de cada filme, tanto en IMDb como en Metacritics.

Con los datos anteriores, Hawkeye obtuvo una puntuación de 5.3, la más alta de todo el Universo Marvel.

via GIPHY

El personaje de Jeremy Renner superó en cuanto a efectividad económica de cada aparición en pantalla, a personajes más populares como Thor (5.06), Capitán América (4.9) o Iron Man (4.8). Star-Lord y Viuda Negra empatan en el segundo y tercer puesto con 5 puntos cada uno.

Actualmente, Jeremy Renner trabaja en la pre-producción de Hawkeye, la serie en solitario de su personaje Clint Barton que prepara Disney+.

Te recomendamos ⬇️