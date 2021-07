Rayito, hermano de YosStop estalla contra reportero de Ventaneando

Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, estalló en contra de un reportero de Ventanenado que buscaba entrevistarlo.

El hermano de YosStop ha estado envuelto en varias polémicas debido a su comportamiento, y en esta ocasión no fue distinto.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer compartió varios videos narrando la situación tan tensa a la que se enfrentó.

Ryan explicó que no es su obligación dar ninguna entrevista a los medios, y que todo comenzó desde que salió de comer tacos e intentó regresar a su auto, allí se le acercó el reportero pero él se negó a darle una entrevista.

El empleado de Ventaneando insistió varias veces, sin embargo, el famoso no accedió.

“Me metí de nuevo al lugar esperando que se fueran y obviamente la policía me terminó poniendo la araña y yo quise salir a pagar mi multa y estas personas no me dejaban salir del lugar. Me querían forzosamente entrevistar y me hablaban de una mala manera”, expresó el hermano de YosStop.

También dijo que respeta la labor de los reporteros, sin embargo, le pareció una falta de respeto, pues terminó pagando una multa por no respetar el tiempo del parquímetro y culpó a la prensa por ello.

“Respeto que sean un medio de comunicación. Yo entiendo que es su trabajo pero hay formas de hacer las cosas… Estuve cuatro horas en el lugar y después, cuando salgo que me digan, es que ese es tu trabajo, eres figura pública y tienes que declarar. Me dijeron tú en Internet siempre hablas, ¿por qué aquí no? Pero, ¿por qué estoy obligado a tener que darte una entrevista? ¿Por qué me persigues? Grabé un video de lo que pasó. Solo les quiero pedir un poco de respeto”, dijo Rayito mediante sus historias de Instagram molesto.

Para finalizar, el youtuber expresó que está pasando por una situación muy difícil debido al reciente encarcelamiento de su hermana Yos, e incluso lamentó que hasta su propia madre no es libre de salir a la calle, pues se siente asechada por la prensa.

“Estoy viviendo una situación horrible, mi familia está viviendo una situación horrible de verdad es muy feo y preocupante… Es muy feo para mí, para mi familia. Me da miedo con mi mamá, mi mamá no quiere ni salir de la casa porque tiene miedo que los medios de comunicación la aborden de la manera en la que ya la han hecho”, concluyó.

Cabe mencionar que, usuarios de las redes sociales han criticado a Hoffman por su comportamiento con la prensa:

"Que irónico, ahora la familia hoffman pide respeto cuando ellos nunca lo han hecho. Lo dice el que faltó al respeto a una bandera alemana?", son algunos de los comentarios sobre el incidente de Ryan con el reportero de Ventaneando.