Recibe Cate Blanchett el premio Donostia de San Sebastián de manos de Alfonso Cuarón

San Sebastián. La actriz y productora australiana Cate Blanchett, una de las intérpretes más relevantes de la cinematografía contemporánea, recibió este sábado el primer Premio Donostia de la 72 edición del Festival de San Sebastián de manos del director mexicano Alfonso Cuarón, quien la dirigió recientemente en la miniserie “Disclaimer”.

La víspera, el actor español Javier Bardem acudió al festival a recoger el premio que le fue otorgado el año pasado, cuando la huelga en Hollywood le impidió presentarse a la gala.

Blanchett, que acumula más de 200 reconocimientos y galardones, incluidos dos Oscar -y otras seis nominaciones-, dos Copas Volpi del Festival de Venecia, cuatro premios Bafta, cuatro Globos de Oro, el César y el Goya honoríficos en una trayectoria de más de tres décadas que combina el cine de autor con películas dirigidas al gran público, reconoció el "honor" que es para ella recibir la máxima distinción honorífica del certamen e hizo una encendida defensa del "deseo de saber".

OMG! Estafan a Sofía Niño de Rivera: este fue el modus operandi del robo

"Como mujer australiana que trabaja en el extranjero he tenido el enorme privilegio de atravesar muchas fronteras y viajar por todo el mundo. Y es un honor recibir este premio en Euskadi, en este festival maravilloso y vibrante que también trasciende las fronteras culturales y cinematográficas", apuntó.

Agradeció la presencia de Cuarón y calificó de "ecléctica y extraña" su carrera que le ha llevado a múltiples lugares, aunque el hilo conductor de su trayectoria ha sido "el deseo de saber" y desentrañar qué significa ser humano.

"Una vida creativa como la nuestra implica tener dudas e incertidumbres. Debemos ser humildes y decir: 'No sé y estoy aquí para aprender'", sostuvo, además de que se manifestó contraria al deseo de encontrar respuestas rápidas.

Citó a la escritora Clarice Lispector, quien defendía que no saber tiene ciertas ventajas y convierte la mente en un territorio virgen y libre: "Y así, todo lo que no conozco empieza a formar parte de mí, y en ese no saber, voy comprendiéndolo todo", expresó y agregó: “Tengo la esperanza, el viaje continúa. Sólo hay pequeñas islas de certeza como ésta y doy las gracias a San Sebastián por ello".

Cuarón destacó de Blanchett su fervor de vida insaciable, su conocimiento, su defensa de las causas justas y el arte, el rigor y virtuosismo al interpretar un personaje que requería intensas demandas emocionales mientras ejecutaba a fondo sus funciones de productora del proyecto.

“Cate ha sido una voz incansable hacia los 114 millones de refugiados en el mundo, ha defendido diversas injusticias y respalda causas por el medio ambiente”, abundó.

Sorpresivamente, Cuarón mencionó que un amigo quería felicitarla en un video y llegó la imagen de George Clooney, quien elogió a Blanchett como parte del "legado exclusivo" de intérpretes que elevan la actuación a categoría de arte, y entre ellos citó a Marlon Brando, Katharine Hepburn, Montgomery Clift, Jack Nicholson y los también Premio Donostia Meryl Streep y Robert De Niro. "He tenido la inmensa fortuna de dirigirte y de actuar contigo. Y tú tienes el don de hacer sentir a quienes te rodean la gran fortuna de poder trabajar con alguien con tantísimo talento y tan amable, así que estoy orgulloso de ser tu amigo", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cate blanchett (@cate_blanchettofficial)

"¡Me emociona tanto que recibas el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián! Ojalá estuviera ahí, pero no puedo porque estoy en Venecia ahora mismo y estoy bebiendo. Además, no llevo pantalones. Pero si llevara pantalones y no estuviera bebiendo aquí en Venecia, entonces estaría allí para brindar por el genial galardón que te otorgan. Felicidades", bromeó.

Blanchett, que protagoniza la imagen del cartel oficial de la 72 edición del festival, ha trabajado con cineastas como Martin Scorsese, Terrence Malick, Steven Soderbergh, Steven Spielberg, David Fincher, Ridley Scott, Sally Potter, Wes Anderson, Alfonso Cuarón, Alejandro G. Iñárritu, Woody Allen, Gillian Armstrong, Taika Waititi, Peter Jackson, Todd Haynes, Richard Linklater, Jim Jarmusch, Guillermo del Toro, Adam McKay o Todd Field.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Al término de la ceremonia se proyectó “Rumours”, uno de los últimos trabajos como actriz de Blanchett, que en este caso ha trabajado a las órdenes de Guy Maddin, Galen Johnson y Evan Johnson. El filme sigue a los siete líderes de las democracias liberales más ricas del mundo en la cumbre anual del G7 después de que se pierden en el bosque y se enfrentan a peligros cada vez mayores mientras tratan de redactar una declaración provisional acerca de una crisis global.