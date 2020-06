Rick Harris, protagonista de El precio de la historia, no le gusta verse en TV

Son ya once años de que el programa que conjunta el negocio de los empeños y el conocimiento histórico a través de los objetos está al aire en la pantalla de History Channel. Uno de los personajes clave de la serie es Rick Harrison, su conocimiento, sentido del humor y carisma lo han colocado como uno de los favoritos del show; sin embargo en entrevista confesó que no le agrada para nada verse a través de la pantalla.

“No puedo verme a mí mismo en televisión. Cuando me veo en pantalla, la mayoría del tiempo pienso en que estoy haciendo un trabajo terrible. Nunca veo el show, en once años he visto probablemente dos o tres episodios, me vuelve loco no puedo hacerlo”, confirmó Rick Harrison.

Lo que si disfruta es poder tener contacto con las personas. “Me encanta haber llevado mi pasión a la televisión. Me gusta enseñarle a la gente sobre historia y he descifrado una excelente manera de hacerlo, y de que sea relevante en estos días, además con ello he encontrado la forma de hacerlos reír, así que me fascina”.

La entrega que muestra Harrison por lo que sabe y su generosidad al brindarlo a los demás ha encontrado respuesta positiva en las reacciones de su audiencia. “¡Oh dios mío!, a todos los que me encuentro se emocionan tanto que se ponen a gritar. Depende mucho de las personas, pero me he encontrado con diferentes reacciones. He estado alrededor del mundo en lugares como Malasia, Belice, India y en todos lados y siempre es una sorpresa. Nunca me imaginé eso cuando arrancamos el show”.

El lugar donde El Precio de la Historia tiene su escenario principal, se llama Gold & Silver Pawn Shop y se encuentra ubicado en Las Vegas. Este santuario de la historia y la memorabilia, es atendido por Rick Harrison y su familia. “Como lo digo todo el tiempo, la mejor parte de mi negocio es trabajar con mi familia y la peor parte de mi negocio es trabajar con mi familia (risas). Es genial, me encanta. En verano mi hija estuvo ahí, ya no más porque ahora está en la universidad, pero mi nieta ahora trabaja ahí, disfruto mucho el trabajar con mi familia, el 99% del tiempo es grandioso”, declaró.

Rick no sólo es famoso por su programa de televisión, también lo es gracias al internet y también por la frase: “No lo sé Rick, parece falso”, montada en diversas situaciones.

El también empresario se ha mantenido vigente en el universo cibernético a través del tiempo. “Supe hace un par de años que era el meme número uno de internet, pero no sé exactamente porque tal vez si fuera un poco más joven lo entendería mejor. La mayoría de los memes son bastante graciosos así que pienso en esta situación como algo divertido”, aseguró entre risas Rick Harrison.

La temporada 21 de El Precio de la Historia, con la participación de Rick Harrison, Corey Big Hoss Harrison y Austin Chumlee Russell, está disponible a través de History Channel los martes a las 21:50 horas.