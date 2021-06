Ricky Martin alza la voz en contra de la homofobia

En pleno Día Internacional del Orgullo, el cantante Ricky Martin escribió un emotivo mensaje en el que expresa su sentir por los comentarios homofóbicos que ha recibido tras la publicación de unas fotografías al lado de su esposo.

La revista CAP 74024 fue la encargada de la publicación de las imágenes del famoso al lado de su querido esposo.

Gossip Por polémica de Voladores de Papantla, reemplazan a Arath de la Torre en "Hoy"

Martin mencionó que no esperaba que las personas reaccionaran tan negativamente.





“Pausa ... hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable. Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista CAP 74 024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo ” , comenzó escribiendo en una publicación de su cuenta de Instagram el día de ayer.

El boricua dijo que no esperaba que tantas personas dejaran de seguirlo a él ya su esposo, y que el número de seguidores no es lo que le importan, si no el mensaje de odio y desprecio detrás de cada uno, pues el sentimiento es el mismo que tuvo hace años cuando decidió revelar su orientación sexual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin)

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el qué dirán ” , se lee en su publicación.

Además, agregó lo siguiente:

“Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza; por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación ”.

Ricky dijo que no perderá las esperanzas de que la discriminación deje de existir y que todas las personas puedan amar a quien ellos deseen:

“ Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados . Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados ” .

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricky Martin (@ricky_martin)

Terminó su sincero mensaje diciendo que no es justo seguir perdiendo vidas de personas valiosas debido a los prejuicios, y que todo aquél que se sienta perdido no está solo:

“Hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”, expresó Ricky.

Las personas merecen respeto e igualdad, no obstante, la lucha de la comunidad LGBTIQ+ aún continúa, pues actualmente la discriminación aún existe, lo cual es una situación lamentable y que debe cambiar cuanto antes.