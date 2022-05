Ringo Starr sin miedo a la tecnología; lanza una colección de NFT´s

Ringo Starr se convierte en el primer Beatle en ingresar al mundo de las NFT, a través de una colección denominada The Creative Mind of a Beatle. En conferencia de prensa global, con motivo del inicio de su gira al lado de la All Starr Band, explicó que esta idea surgió en plena cuarentena, cuando estaba en busca de actividades para ocupar su tiempo.

“En la pandemia tenía que hacer algo, empecé a ir al gimnasio todos los días, pero después me puse a pintar. Y luego descubrí el arte digital, y todo se desarrolló, hasta que algunas personas me sugirieron tener una galería en internet, y me pareció magnífico”.

Las piezas cuentan con una pintura animada original y una composición grabada e interpretada por Starr. Cada NFT se acompaña de una impresión en lienzo firmada por el artista, y otorga acceso para la galería digital RingoLand.

Estos certificados serán subastados el 13 de junio, y las ganancias serán destinadas a la Fundación Lotus, propiedad del también compositor.

Feliz de volver al ruedo

Uno de los recuerdos que Starr tiene de su juventud, es a su madre diciéndole que lo veía más feliz cuando estaba tocando algo. Y es que para el exBeatle de eso se trata todo, tocar y tener a una audiencia en vivo con quien compartir.

Por ello, no puede contener la emoción de retomar, junto con su All Starr Band, la gira que en 2019 dejaron inconclusa.

“En febrero de 2020 me estaba preparando para el tour, y a principios de marzo todo se había ido. Estaba en internet diciéndole a todo el mundo 'nos vemos el próximo año', y llegó 2021 y no sucedió, así que al fin estoy con estos muchachos, me encanta presentarme en vivo”.

Con mucho agrado, el músico se refirió a los cambios que ha notado en su público. “Cuando empezamos con la All Starr Band casi todos eran gente de mi edad, y con el paso de los años se han vuelto más chicos, incluso veo que vienen niños”.