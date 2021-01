Rita Moreno cuenta su historia en Hollywood

A sus 89 años, Rita Moreno presume de vivir el mejor momento de su vida y su carrera. "Sigo aquí, mi cerebro funciona bien. Olvido cosas como el nombre de las personas o de ciertas cosas que me enloquecen, porque soy vieja. Pero ahora tengo un documental sobre mi vida y recién hice un remake de West side story, una película con un gran éxito", dice la actriz en el documental sobre su vida.

Para llegar a este punto de su vida, Rita Moreno tuvo que atravesar momentos difíciles: dejar su pueblo natal en Humacao, Puerto Rico, cuando apenas era una niña; aguantar el señalamiento de ejecutivos de Hollywood que sexualizaban su figura; la agresión sexual que vivió de su propio representante, un aborto cuando era pareja de Marlon Brando y su paso para convertirse en activista por los derechos de las mujeres.

Esto narra la actriz en Rita Moreno: Just a girl who decided to go for it, en un documental acerca de su vida y que ayer tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance, donde la ganadora del Oscar, el Emmy y el Globo de Oro detalla su paso por la industria del cine como una artista hispana mientras enfrentaba el abuso de algunos ejecutivos de Hollywood.

Pero Rita siempre quiso ser una estrella. Así lo dice ella misma en el documental. Por eso cuando llegó a Los Ángeles y tuvo la oportunidad de entrevistarse con un ejecutivo de Hollywood no dudó en vestirse similar a Elizabeth Taylor: "era mi único modelo a seguir, no había nadie como ella". Y así consiguió su primer contrato.

La actriz revela en el documental su paso por diferentes historias en cine, donde repetía los mismos papeles de una mujer sumisa de piel morena con acento extranjero, hasta llegar a Singin’ in the rain donde mostró su talento en el canto y el baile o West Side Story, película por la que ganó un Oscar en 1962.

"Cuando surgió la idea del documental me prometí ser lo más fiel posible a la verdad. A veces fue difícil estar al frente tanto como lo había planeado", contó la protagonista en una sesión de preguntas y respuestas después del estreno.

"Pero las preguntas venían y recuerdo haberme dicho: ‘Si se necesitan respuestas, sean cuales sean, lo haré lo mejor que pueda’. Y estoy orgullosa de haberlo hecho, porque parece que impresionó a mucha gente. De una forma maravillosa revela el tipo de persona que soy y me siento aliviada por ello".

El largometraje de 90 minutos, mezcla escenas de la vida cotidiana de la actriz, fue dirigido y producido por Mariem Pérez Riera, quien es mamá de Marcel Ruiz, el actor que interpreta a Alex, el nieto de Rita Moreno en la serie One Day at a Time.

