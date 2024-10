Rodrigo Prieto presenta su ópera prima “Pedro Páramo” en el FICM 2024

Morelia. Dicen que lo que es para ti, aunque intentes evitarlo te llegará. Al menos así le pasó a Rodrigo Prieto, quien debutó como director con el filme “Pedro Páramo”, que está próximo a estrenar.

El espíritu de Páramo ya había rondado la vida de Rodrigo desde hace años. En 2007, el cuatro veces nominado al Oscar aceptó ser el fotógrafo de la versión que filmaría el cineasta español Mateo Gil, quien se encargó de adaptar la versión, sin embargo, los planes no se concretaron por lo que ese proyecto nunca vio la luz.

Casi dos décadas después, la oportunidad volvió a la vida de Prieto, pero ahora él asumiendo su cargo como director, dejando a Gil como el adaptador de la historia únicamente.

“Trabajar esta adaptación me obligaba a poner mi sello en eso y encontrar qué fragmentos dejamos, cuáles quitamos, pero todo con el reto de que teníamos límite de tiempo, no queríamos que la cinta fuera de tres horas, entonces fue encontrar cómo sintetizar una obra que ya está sintetizada, hacer nuestra propia síntesis en su momento, incluso hasta pensamos que podría ser una miniserie”, afirmó Prieto en conferencia de prensa.

“En fin, sí fue complicado seleccionar qué contamos dentro de esta obra. Mateo en su adaptación había tomado la decisión de utilizar los diálogos en el textos de Rulfo, también sintetizando su sonido, eso fue complejo, mantener eso y ponerlo en nuestra expresión y traerlo hasta el día de hoy”, agregó.

Fue en la preparatoria cuando Prieto tuvo su primer acercamiento con la novela de Juan Rulfo; quedó impresionado por el manejo de la vida y la muerte dentro de la historia

“Toda la vida me ha obsesionado ese tipo de historias, desde mi comienzo en el cine. Cuando salió esta oportunidad de retomar a Rulfo, yo aún tenía esa cuestión misteriosa, fantasmal y de muerte en mi cabeza, pero al releer la versión de Mateo fue como descubrir a ‘Pedro Páramo’ y, a través del viaje de ‘Juan Preciado’ explorar muchas cosas no sólo sobre México sino de mi cultura, mis raíces, nuestros antepasados y todos los personajes que tienen algo de mí”, indicó Prieto, quien ha trabajado con realizadores como Martin Scorsese, Oliver Stone, Ang Lee y Alejandro González Iñárritu.

Uno de los retos para la adaptación del director fue que los diálogos se sintieran cotidianos, aunque siempre se apegó a la obra original, sí se permitió “faltarle un poco el respeto al texto” para que los personajes construyeran sus diálogos mucho más comunes, menos poéticos.

La cinta narra el viaje que emprende ‘Juan Preciado’ (Tenoch Huerta) a Comala, con el fin de buscar la herencia que le dejó su padre, por una encomienda de su madre, antes de morir.

Al llegar, “Juan Preciado” busca información de quién fue “Pedro Páramo”, pero va construyendo su historia a través de testimonios de personas que ya fallecieron.

Mientras lidia con esta problemática e intenta sobrevivir, la historia de “Pedro Páramo” y su entorno se van desmenuzando con esas voces fantasmales.

“Yo intenté abordar a un ‘Pedro Páramo’, pero no como villano, sino al contrario, traer a un personaje a un lugar mucho más humano, vulnerable, porque al final él fue un chavo soñador, enamorado, que no fue correspondido y pone al pueblo de cabeza.

“Creo que fue una muy buena apuesta de Rodrigo de mostrar eso, no hacerlo el tirano, siento que conectamos más con él sobre todo por el amor que le tiene a ‘Susana’ y que no es correspondido y más que la tiene ahí, pero físicamente no puede entrar, es triste ver a alguien que hace todo en la vida, crímenes, corrupción, todo por tener algo no consigue, eso lo lleva a hacer las cosas que hizo“, expresó Manuel García Rulfo, quien da vida a “Pedro Páramo” y que, curiosamente tiene relación con la familia Rulfo, ya que Juan Rulfo fue sobrino de su abuelo.

El rodaje se llevó a cabo en Real de Catorce, en San Luis Potosí, el pueblo del abuelo de Prieto.

El largometraje se estrenó la noche de este sábado en una Gran Gala durante las actividades de la edición 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en donde se congregó todo el elenco para festejar el lanzamiento de la cinta que, esperan, conquiste a la audiencia.

La ópera prima de Rodrigo Prieto ya fue ovacionada en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). El filme llegará a Netflix el 6 de noviembre.