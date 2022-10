Rogelio Suárez trabaja en su nuevo personaje tras su paso por La Más Draga

Inspirado por los personajes que ha interpretado en diferentes obras teatrales a lo largo de 16 años y, recientemente, motivado por su participación en la quinta temporada de La Más Draga, Rogelio Suárez está en proceso de creación de un personaje drag, con el que pueda ofrecer un show distinto al que pudiera hacer como actor.

Así lo aseguró en entrevista donde además indicó que, la idea de hacer un personaje así surgió desde hace años, pero aún no ha descubierto el camino que quisiera recorrer.

Te puede interesar: Armando Hernández, afortunado de haber trabajado con Luis Mandoki

Gossip Al estilo de Jimmy Fallon, estrena Adrián Uribe el night show De noche pero sin sueño

“Ahorita estoy en un periodo de confusión, estoy buscando mi nombre y cómo seria mi personaje, me encantaría encontrar esto en mí para describirme; siento que tendría una personalidad muy atrevida”, afirmó Suárez.

Actualmente forma parte del elenco del musical MentiDrags, en donde da vida a Lupita, en el Teatro Aldama.

Paralelo participa en La Más Draga, un proyecto de YouTube enfocado en encontrar a la mejor drag queen del año, elegida mediante una competencia con diferentes retos tanto físicos como creativos.

“En un inicio me habían hablado para ser juez, pero desgraciadamente las fechas no coincidían porque yo me estaba preparando para MentiDrags, íbamos a estrenar esa semana y no había manera para poder hacerlo, sin embargo se retrasó el estreno de esta obra y los productores me volvieron a hacer la propuesta y acepté de lo que fuera con tal de estar en este proyecto

“En LMD todas son increíbles y maravillosas en lo que hacen y siempre podemos aprender de los demás. Más que yo enseñarles algo, me gustaría guiarlas, creo que todos podemos crecer juntos. En una temporada es difícil aprender lo que yo he hecho en 16 años, creo que mi trabajo es de guiarlas a que crezcan y se desarrollen aún mejor”, comentó el histrión.

Gossip Sylvia Pasquel disfruta su madurez con su primera nominación al Ariel

Suárez es el consejero de las participantes, mientras que Maca Carriedo es la conductora, pero en sólo dos programas, los internautas han criticado severamente su participación, hecho que disgusta a Suárez.

“Maca conduce programas, sabe lo que está haciendo, podrá o no gustarles, pero me gusta sacar lo bueno de las cosas. Quiero mucho a Maca y a mí sí me gusta, cuando entiendes el humor de la gente, siento que eres más libre psicológicamente porque no te clavas, no te quedas en cómo tú quieres que sean las personas.

“Creo que aún tenemos esto del control muy arraigado y nos encanta controlar sobre todo cuando estamos en una plataforma, a la gente se le hace fácil, pero no lo es”, sostuvo.

Finalmente, el actor opinó sobre la revelación que recién hizo Carriedo sobre Sergio Zurita, en donde lo señaló de haberla acosado sexualmente hace 10 años.

“Esas cosas son demasiado fuertes y opino que está muy mal, lamento muchísimo que ella no pudiera encontrar el apoyo necesario para decirlo antes, pero creo que, ahora que ya lo dijo, puede ser una gran liberación. Yo no sabía nada de esto”, aseguró.