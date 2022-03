Rubén Blades rapea para responder al polémico tema de René Pérez

Un clip de menos de un minuto se volvió viral, con más de 112 mil reproducciones en Twitter poco después de su publicación, viralizó el nombre de Rubén Blades en redes sociales.

“Mañana Dios mediante va mi comentario sobre el conflicto entre René y J Balvin, lo voy a hacer porque mi nombre anda por ahí dando vueltas, voy a hacer un comentario corto en el lenguaje apropiado”, anticipó el artista panameño un día antes de lanzar No le pongan atención a esas cosas.

En las cuentas de Rubén Blades en Facebook, Instagram, y Twitter, así como su canal Youtube, está disponible desde este jueves el video en el que el autor de Maestra vida hace referencia a su amistad con el puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, con quien grabó en 2008 el tema La perla, para el álbum de la banda Calle 13, Los de atrás vienen conmigo.

Residente fundador de Calle 13 y emprendió hace casi ocho años una carrera solista durante la cual su trabajo se distinguió por una carga política, aunque recientemente se ha centrado en las críticas al reguetón. La semana pasada el puertorriqueño publicó un extenso rap en contra de J Balvin, a lo que Blades respondió también rapeando.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario”, inicia la rima. Y sigue: “Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano. Cuando a veces la rabia a mi razón enronca, me digo Rubencito águila no caza mosca, no es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor”.

[El 14 de mayo Salswing! en el Coliseo de Puerto Rico, con Roberto Delgado Big Band] pic.twitter.com/ymsfVPoxtn — Rubén Blades (@rubenblades) March 11, 2022

Con un animado fondo musical el autor de Patria continúa: “Hay una verdad vieja que sólo el bueno aprende, el oro jamás compra a quien su alma no vende, al ánimo caldeado recomiendo darle fin, cálmese escuchando el álbum del año Salswing”, dice el alusión al título de su disco reciente que grabó con la Big Band de su compatriota Roberto Delgado y con el cual está de gira.

Aprovechando el viaje también rapea para anunciar que Salswing se presentará en Puerto Rico el 14 de mayo. Y finaliza con la frase que da título al rap que le está dando la vuelta al mundo: “No le pongan atención a esas cosas”.