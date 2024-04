Salma Hayek y las Spice Girls juntas; veracruzana celebró el cumpleaños 50 de Victoria Beckham

“¡Entre los más grandes!”, “Nada más con Tom Cruise” y “Qué belleza”, son algunos comentarios con los que miles de seguidores alrededor del mundo felicitan a la veracruzana, Salma Hayek por seguir triunfando y estar rodeada de las personas más famosas de todos los sectores.

La actriz nacida en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, continúa figurando entre las estrellas del cine, deportistas y músicos más importantes de la actualidad al ser invitada al cumpleaños número 50 de la empresaria, diseñadora y cantante británica, Victoria Beckham.

Con una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram @salmahayek comparte cómo disfrutó una de las fiestas más esperadas en el mundo del espectáculo.

Salma Hayek celebró el cumpleaños 50 de Victoria Beckham

Luciendo un bello vestido en color verde, acompañado de un enorme collar, la veracruzana sorprendió a sus seguidores al estar acompañada de grandes personalidades como Tom Cruise, Marc Anthony y Nadia Ferreira, por mencionar algunos, sin embargo, entre todas las publicaciones destacó una con integrantes del conocido grupo de pop de 1994: las Spice Girls.

Aunque no se les había visto juntas desde el pasado mes de febrero de 2018, la veracruzana fue testigo y formó parte del reencuentro de la legendaria banda, considerada como una de las más importantes desde su creación en el ’94 y galardonada con varios premios Billboard, MTV y Premios Brit.

La agrupación conocida por ya clásicas canciones como “Wannabe”, “Spice Up Your Life”, “Stop”, “Say You’ll Be There” o “2 Become 1” fue integrada por la propia cumpleañera Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B, Melanie Chisholm y Emma Bunton, quienes deleitaron a todos sus seguidores con un reencuentro muy especial.

“Fue un honor ser parte de la súper divertida celebración de cumpleaños de la increíble Victoria Beckham con sus amigos cercanos y familia… fue una noche tan especial, inolvidable y divertida”, fue parte del texto con el que la veracruzana acompañó a sus publicaciones.

La celebración se realizó en el Club Oswald’s de Londres, Inglaterra, uno de los más prestigiosos y exclusivos donde se presentaron diversas personalidades como Eva Longoria, Gordon Ramsay, Jason Statham y más.

La publicación de la veracruzana ya ha alcanzado más de 300 mil reacciones y en ellas también destaca por estar acompañada de su esposo, el empresario francés, François-Henri Pinault.

Por su parte, el esposo de Victoria Beckham, el exfutbolista inglés David Robert Joseph Beckham publicó un pequeño video en su cuenta de Instagram donde muestra el reencuentro de la banda interpretando uno de sus tantos éxitos.

El matrimonio entre las celebridades dio inició el 4 de julio de 1999 y cuentan con cuatro hijos: Brooklyn, Romero, Harper y Cruz.