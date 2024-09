Salsa con sabor a clásico: Rey Ruiz y su Big Band estarán en el Auditorio Nacional

El salsero cubano Rey Ruiz se prepara para un concierto en el Auditorio Nacional, un hito muy importante no sólo para su carrera, sino para el género de la salsa en general. Así lo asegura en una entrevista con El Sol de México, y externa su emoción por esa gran noche.

“Conocíamos desde hace mucho tiempo el recinto, y lo conocíamos como un gran foro dedicado a presentar artistas de balada y de pop. Hasta hace muy poco, llevar a un artista tropical era casi impensable”, contó el artista sobre el venue donde se ha presentado con éxito otra figura del género, el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

“Hoy que se da la oportunidad para nosotros de llegar al público a través de ese lugar, me parece increíble, por eso lo valoramos al cien por ciento”, agregó el cantante, quien grabó su primer disco hace 32 años.

Su presentación se llevará a cabo el 24 de septiembre, y estará acompañado por una Big Band. Para el llamado “Bombón de la salsa”, esa noche será una fiesta para compartir con su público, y asegura que pasarán momentos inolvidables.

Son y salsa

El originario de La Lisa, Cuba, recordó sus inicios en el mundo de la salsa, y reveló que en un principio no era su intención dedicarse a ese género, debido a la influencia que tenía de la música estadounidense.

“Vengo del país donde nació el son, yo no era sonero ni salsero, pero hubo un momento de shock en mi juventud”, narró, y subrayó que escuchaba sobre todo música de fuera de Cuba.

“Las emisoras de Miami sonaban en Cuba, escuchábamos música de afuera, la música americana era lo que tenía en mi mente, pero cuando llegó Oscar D’ León a Cuba, donde se hace son, lo vi distinto, la forma en que él lo hacía, me llamó tanto la atención, que quise hacer lo mismo”, recuerda.

Entre sus éxitos, se encuentran temas como “Mi media mitad”, “Amiga”, “Luna negra”, “Miénteme otra vez” y “La guerra acaba”. Éste último es su más reciente sencillo, y habla acerca de cómo las mujeres “desarman” a los hombres con sus encantos.

Reinerio Ruiz Santiago (su verdadero nombre) aseguró que pese a la apertura musical que existe en la actualidad, no está convencido de las fusiones entre géneros. “La salsa es salsa, no debe fusionarse más”, declaró.

“Insuperable”, es su disco número 17 y el proyecto más ambicioso de su carrera, un tributo a la era dorada de las Big Bands, reúne una selección de ocho canciones inmortales de compositores de renombre como José Alfredo Jiménez, Charles Aznavour y Nat King Cole, con arreglos tropicales. Entre los temas destacados se encuentran "Corazón, corazón", "El amor es libre" y "Smile".

El disco no es una fusión, lleva al ritmo de salsa a los artistas que eligió para este proyecto que había soñado durante mucho tiempo y fue producido en colaboración con el maestro José Aguirre, conocido por su trabajo con el Grupo Niche, explica.

“No digo que la salsa no se debe fusionar con otros ritmos por ser negativo, sino porque ya se ha hecho y no se ha visto el fruto, no ha llegado a ningún lugar, las canciones no se recuerdan siendo fusionadas. Mi disco es cien por ciento salsa, en tributo a los artistas que admiro”, finalizó.