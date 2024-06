Scorsese rinde homenaje a directores que marcaron su cine

En la historia del cine occidental pocos personajes han sido tan influyentes como el par de británicos Michael Powell (1905-1990) y Emeric Pressburger (1902-1988), quienes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, no sólo cambiaron la forma de contar historias con propuestas únicas y novedosas, sino que también definieron las maneras de producción y consumo cinematográfico alrededor del mundo.

Así lo consideran David Hinton y Thelma Schoonmaker, realizadores del documental “Hecho en Inglaterra: Las películas de Powell y Pressburger”, quienes en un encuentro con medios de comunicación latinoamericanos, entre ellos El Sol de México, aseguraron, que la cinematografía de estos personajes influenció directamente en la obra de grandes cineastas actuales, como Francis Ford Coppola, George Lucas y Martín Scorsese, quien es el narrador del documental que hoy se estrena en la plataforma de streaming Mubi.

“(La influencia de Powell y Pressburger) se debió a un problema que había en la industria cinematográfica estadounidense, que ellos no van a aceptar y que era que ellos no permitían que sus propias películas aparecieran en televisión. Y, cuando se estrenaron por primera vez los filmes británicos, estos fueron muy bien aceptados”

“Afortunadamente había un programa llamado ‘La película del millón de dólares’ en la que proyectaban películas británicas, la misma nueve veces a la semana, las cuales Scorsese, siendo muy joven, trataba de ver todas las funciones. Fue así que, al encontrarse con las películas de ellos, pudo notar que chocaban con el común y se dijo ‘esto es diferente a todo lo que he visto’. Lo bueno es que no sólo fue eso, sino que éstas le provocaron una gran cantidad de preguntas”, explica Thelma Schoonmaker.

PELÍCULAS DESDE EL CORAZÓN

“Hecho en Inglaterra” relata la carrera de estos cineastas, también conocidos como “The Archers”—por el nombre de su famosa asociación y casa productora, activa entre 1940 y 1950— a través de un muy completo compendio de material fílmico y documental, cuya gran parte de contenido ha sido preservado y restaurado por The Film Foundation, organización creada por el mismo Martin Scorsese; mientras que otro permanece en el British Film Institute, el cual fue donado por Thelma Schoonmaker, viuda de Michael Powell.

Con dicho material se da fe de la tenacidad y creatividad de Powell, quien primero fue campesino cultivador de lúpulo y empleador de banca en Inglaterra, para luego ingresar a la industria cinematográfica, junto a cineastas como Rex Ingram y Alfred Hitchcock; así como del ingenio del guionista Pressburguer, de origen húngaro, quien, tras convertirse en periodista en Alemania, tuvo que exiliarse por el acenso del partido nazi.

En su extraordinario periodo de éxito los cineastas filmaron películas considerados hoy clásicos del cine anglosajón, entre ellas: “El ladrón de Bagdad” (1940), “Narciso negro” (1947), “Las zapatillas rojas” (1948), caracterizadas por su teatralidad; así como “Un avión perdido” (1942) “Escalera al cielo” (1946) y “La batalla del Río de la Plata” (1956).

“Creo que si haces películas desde el corazón van a durar porque no están dirigidas a una audiencia particular para un momento particular. Es sorprendente que parte del gran poder de sus películas se hicieron en las condiciones muy inusuales de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, con fines propagandísticos. Es muy interesante porque deberían haberse vuelto temporales, pero fueron creadas con tanta creencia y convicción en las historias que contaban, algo así como una cuestión de vida o muerte”, comentó David Hinton, director de la cinta.

ENTRAR AL SUBCONSCIENTE

El documental no sólo se trata de una secuencia de hechos narrados por la voz de Scorsese, sino más bien es un relato del propio director convertido en un espectador fascinado, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de lanzar análisis precisos, casi quirúrgicos, de las películas de Powell y Presburger.

Scorsese no sólo habla de la obra de estos realizadores, sino que muestra los elementos, secuencias o motivos, que tomó de ellos para hacer sus propias películas: “Taxi Driver” (1976), “Toro salvaje” (1980) o “Buenos muchachos” (1990). Sobre la oportunidad de poder conocer de primera mano los secretos de la confección cinematográfica de uno de los directores más aclamados de la historia David Hinton opina en principio que simplemente es “fascinante”.

“Lo que me fascina particularmente de la relación de Scorsese con las películas de Powell y Pressburger es la existencia de un subconsciente cinematográfico. Yo antes de hacer este documental realmente no lo había pensado. Este documental está hecho de todo tipo de cosas de cine y técnica cinematográfica que me resultan extraordinarias, es como ver las raíces de cómo fue que él se volvió cineasta”, finaliza el director.