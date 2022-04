¡Scrat, de La Era de Hielo, por fin lo logra! Come su bellota luego de 20 años

Durante las últimas horas a circulado a través de redes sociales un corto de Scrat, la icónica ardilla de "La era de hielo", que por alguna razón u otra jamás era capaz de comer su bellota.

Luego de que el año pasado, Blue Sky Studios, creadores de "La era de hielo" anunciara su despedida, pues pasaron a ser propiedad de Disney, el corto que usuarios aseguran proviene del mismo estudio, fue filtrado a la plataforma de videos YouTube, y a partir de ahí a circulado en todos lados.

En el clip, Scrat encuentra su bellota, y se muestra nervioso pues piensa que en cualquier momento ocurrirá algo que le impedirá comerla, pero a diferencia de la saga de "La era de hielo", Scrat comienza a comer su bellota hasta terminarla.

Finalmente, cuando ya se la acabó, con un suspiro se va, se aleja de la cámara. Siendo éste un adiós para todos los que esperábamos un merecido final feliz.

Este final conmovió a más de uno, pues desde el estreno de la primera película en 2002, los personajes de Sid, Diego y Manny, y por supuesto Scrat, nos llevaron a divertidas y emocionantes aventuras que marcaron la infancia y adolescencia de muchos.

Se cree que algún exempleado de Blue Sky o un allegado al antiguo estudio subió este video de forma anónima, pero no se ha confirmado nada. Sin embargo, de ser así, sin duda estamos hablando de un emotivo video para cerrar una era que nos acompañó desde hace 20 años, y no nos queda decir nada más que ¡Adiós, Scrat!

