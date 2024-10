Sergio Sendel regresa a la televisión como el villano de El Conde

Sergio Sendel está de regreso en la pantalla chica como el antagonista “Gerardo Villarreal” en “El Conde”, la serie dirigida por Miguel Varoni, de estreno en Unicable.

Protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, es una serie de época en la que injustamente un hombre es enviado a las mazmorras por un delito que no cometió.

En entrevista con El Sol de México, Sergio Sendel informó que “El Conde” se rodó en formato de cine. “Para esta serie de época tuve que actualizarme en montar a caballo, el saber manejar lo mismo espadas que armas de fuego”, detalló.

“Soy un antagonista con un perfil interesante que de por sí se sale con la suya siempre. Se nos facilitó porque anteriormente con cada uno en su momento, ya había trabajado con Fernando y Ana Brenda y reencontrarme con ambos nos mantuvo en armonía”, destacó acerca de esta producción de Telemundo.

En pugna por el amor de la protagonista, su personaje es “un verdadero sicópata, un político que tiene grandes expectativas de poder y dinero”, explicó.

Cumple 37 años de trayectoria

Sergio Sendel al recapitular las casi cuatro décadas de su carrera como actor, declara que vive su mejor momento profesional.

“Me siento muy bien, siento que estoy en la mejor época de mi vida. Tengo salud, tengo trabajo. Como actor llevo casi 37 años de carrera y muy contento de mi situación, con lo que he logrado, de mis triunfos en la actuación y con todas las satisfacciones que me ha dado la profesión. Y seguir, seguir en lo mismo, dándole a la actuación”.

“‘El Conde’, es una serie con bastantes alternativas de entretenimiento. Es un producto de época que tiene su plus, a diferencia de las historias actuales, está bien cuidado tanto el arte como la fotografía. Yo siempre he buscado que los productos que hago tengan algo de calidad y no que sean del montón, y gracias a Dios que sí lo he conseguido, en los últimos 20 años todo lo que he hecho va en primer lugar de audiencia”.

“El Conde”, la serie de 65 episodios basada en “El Conde de Montecristo”, de Alejandro Dumas, se transmite de lunes a viernes a las 20:00 horas por la señal de Unicable.