Serie Gangs of London muestra el lado oscuro de Londres

Las series sobre criminales han cobrado mucha popularidad en los últimos años, y ahora es turno de Londres, Inglaterra, de dar un vistazo a su lado más peligrosa a través de la serie Gangs of London.

"Creo que es una muestra de lo que pasa en el mundo y es bueno reflejar la realidad. A veces hemos recibido críticas que la serie es muy violenta, pero yo les digo: 'es lo que está pasando allá afuera, es lo que se vive y no ha cambiado'. Antes no se había hecho un retrato tan exacto o preciso de lo que ha sucedido a través de la historia con este tipo de problemática del tráfico de droga", comentó Pippa Bennet, quien da vida al personaje de Shannon Dummani, quien pertenece a una familia criminal, pero ha decidido marcar distancia de las actividades ilegales de su padre y su hermano.

La actriz aplaudió que la historia se desarrolle completamente en la capital británica, ya que considera que otorga una visión más realista sobre los problemas que aquejan a esta ciudad, y de paso muestra cómo conviven los distintos estratos de la sociedad.

"Es una ciudad completamente diversa, y eso me encanta. Hoy me siento orgullosa de esto porque abre las puertas a todos. Es gente blanca peleando con gente negra. No es como antes que blancos con blancos y negros con negros. Hoy todos nos mezclamos, somos uno solo reunidos en esta enorme ciudad cosmopolita. Es ese toque internacional que le da a la producción".

La historia narra los sucesos que se desencadenan después del asesinato del líder de la mafia londinense. Debido a la naturaleza de la trama, incluye algunas escenas de violencia explícita, lo cual para la actriz no representa ninguna amenaza, porque siempre mantiene presente el hecho de que es ficción.

"Dentro del set es divertido vivirlo, yo no tenía hacer ninguna escena específica de violencia, pero mis compañeros todo el tiempo hablaban del tema, de cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Si yo debía estar cerca, vivía con ellos cuando les disparaban y cómo debía ser mi reacción frente a esto. La puesta en escena se ve muy real, y a veces sufres como espectador, pero cuando lo estás realizando es divertido porque no es real", comparte Pippa Bennet.

Del director Gareth Evans y de Matt Flannery, los cineastas visionarios y galardonados de la franquicia cinematográfica The raid, Gangs of London se adentra en lo más profundo del mundo criminal de Londres con increíbles secuencias de acción.

La trama inicia con la muerte de Finn Wallace (Colm Meaney), quien durante dos décadas fue el criminal más poderoso de Londres. Nadie sabe quién ordenó el golpe, pues se hizo de enemigos en todas partes. Su hijo Sean (Joe Cole), con la ayuda de la familia Dumani encabezada por Ed Dumani (Lucian Msamati), toma el relevo, pero su llegada al poder tiene consecuencias en el mundo del crimen internacional.

Ante este panorama, quizás el único hombre que podría ayudarlo y ser su aliado es Elliot Finch (Sope Dìrísù), quien hasta ahora, ha sido un perdedor en la vida, un bandido con un misterioso interés en la familia Wallace. Así, Elliot se introduce a las entrañas del funcionamiento de la organización criminal más grande de Londres.

Gangs of London se estrena hoy a través de la plataforma Starzplay.