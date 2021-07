Shakira lanza nueva canción y video 'Don´t Wait Up'; usuarios fascinados

La cantante colombiana se volvió tema de conversación en las redes sociales, pues sorprendió a todos con el lanzamiento de su nueva canción y video titulados 'Don´t Wait Up'.

A pesar de que la canción lleva apenas unas horas en YouTube, ya tiene más de 287 mil reproducciones y miles de comentarios.

Gossip Así fue el increíble debut de Lucerito Mijares en teatro musical

En el video de su nuevo sencillo, la famosa cantante demuestra sus habilidades de surf en la playa, pero también muestra y presume su espectacular figura en un espectacular traje de baño.

Es común que Shakira aparezca bailando en sus videoclips, pues además de cantante, es una excelente bailarina, y en esta ocasión dejó a sus fanáticos con la boca abierta, pues el ritmo de esta canción es completamente distinto al que acostumbra tener en sus éxitos musicales.

No cabe duda que Shakira sabe como sorprender a sus fans.

Con este nuevo lanzamiento, los usuarios reaccionaron de inmediato, algunos publicaron divertidos memes haciendo alusión a la edad de Shakira, quien a sus 44 años luce fantástica y radiante.

Shakira at age 44 Me at age 26 pic.twitter.com/6sZSNRGfrx — SlayShak (@WorldShakifans) July 16, 2021

Suena #DontWaitUp de #Shakira



*Automáticamente yo* pic.twitter.com/4P30kkYD7I — Julián ✌ (@iamjuliandres) July 16, 2021

No cabe duda que el regreso de la cantante a la industria musical fue todo un éxito, y hoy en día sigue siendo una de las celebridades internacionales más importantes, gracias a canciones como La bicicleta, La tortura, Sola, etc.





A continuación, te dejamos su más reciente sencillo 'Don´t Wait Up':