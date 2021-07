¿Son pareja? Captan a Zendaya y Tom Holland ¡a los besos!

¿Tomdaya es real? Los rumores sobre la supuesta relación entre los coprotagonistas de Spiderman: Homecoming, el actor Tom holland y la actriz Zendaya no son recientes, de hecho, llevan varios años.

Recientemente se volvieron virales en las redes sociales tras la publicación de unas fotografías.

Gossip ¡J Balvin ya es papá! Valentina Ferrer lo confirma con tierna foto

En las imágenes se puede apreciar a ambos actores saliendo de un sitio juntos y luego dentro de un automóvil, donde aparecen besándose muy románticamente.

Según el sitio Page Six (quien difundió las fotos), Tom y Zendaya pasaron un día juntos en Los Ángeles, y después de eso no resistieron y se demostraron su afecto en el coche.

Zendaya, la joven de 24 años llevaba un pantalón verde y una camiseta blanca, mientras que Holland de 25 años, lució una playera blanca y pantalones cortos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨Eliiiii✨ (@tomdaya_always)

Yo solo desperté y lo primero que vi fueron las fotos de Tom Holland y Zendaya besándosee…..esos dos son el verdadero bi panic😩



Btw, podemos apreciar lo guapos que se ven<3 pic.twitter.com/bk9u2MjS8z — Andrea (@Andrea_lopezz_) July 2, 2021

Desde el año 2017 se especulaba que ambos tenían una relación, pues su química siempre ha sido muy notable, ríen juntos, se divierten, se entienden, y además, se ven muy lindos.

Con las románticas fotos del intenso beso entre ambos, las redes sociales estallaron y ya son trending topic.

Algunos de los fanáticos han mostrado su gran emoción, afirmando que sí son pareja y que siempre lo supieron.

No obstante, hay quienes piensan que se trata de publicidad para su próxima película: Spiderman: No Way Home.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ninguno de los dos famosos han comentado ni declarado nada al respecto.

¿Tomdaya será real?

Tom Holland y Zendaya están saliendo. omg si me lo esperaba pic.twitter.com/uxNw7lUgTG — brenn;🇦🇷// inactiva no unf (@brennxqueen) July 2, 2021