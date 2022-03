SOY Fangoria: “Intentamos que no nos preocupe nada”

Hace dos años, cuando inició la contingencia sanitaria por el Covid-19 en México, todos los espectáculos en vivo se cancelaron, siendo el festival Vive Latino el último en realizarse en este país, precisamente en marzo del 2020.

Aunque la mayoría de los artistas de aquella edición del festival se presentaron tal y como estaba planeado, hubo algunas cancelaciones, principalmente de artistas extranjeros que ya no pudieron trasladarse a México debido a las restricciones que hubo en los vuelos internacionales.

Uno de esos artistas fue el dueto español Fangoria, que tuvo que esperar hasta este 2022 para reponer aquella presentación, que en este caso fue actualizada con algunas de las canciones más recientes que el grupo ha lanzado.

Y esta ocasión coincide además con el lanzamiento de Edificaciones Paganas, el segundo de una trilogía de mini álbumes que, de acuerdo con ellos, se completará este mismo año y que probablemente verá la luz en una sola caja que los compile.

Doble Vía #SOY The Black Cop: La "redención" de un policía gay

En exclusiva con El Sol de México, el dueto formado por Nacho Canut y Olvido Gara (Alaska) adelanta que en la tercera de estas entregas se incluirán nuevas versiones de la saga “Satanismo, arte abstracto y…”, que comenzó el año pasado, aunque no detallaron cuál será el tercer ingrediente en los tracks por venir.

Alaska: “Estuvimos pensando en “Satanismo, arte abstracto y reggaetón”.

Nacho: Ya, ¿pero sabes por qué no puede ser reggaetón? Porque siempre metemos a alguien que ha muerto, y del reggaetón todavía no ha muerto ningún famoso.

Otra de sus nuevas canciones, titulada “No me das pena” destaca por su estilo de cabaret, que parece algo relativamente novedoso para ustedes o por lo menos algo que no han hecho tanto.

Alaska: Claro, sólo tenemos alguna con Dinarama, que es “Nada nuevo bajo el sol”. Y con Fangoria también tenemos alguna.

Foto: Adrián Vázquez

Nacho: Sí, es un tipo de música que nos gusta y que escuchamos, pero sí que es raro que hagamos cosas así.

Alaska: Digamos que las hacemos, pero en pequeñas dosis

Vivimos tiempos en que la tecnología busca introducirse en todas las áreas de nuestras vidas, incluso en el arte, como ha sucedido con los NFT y la Inteligencia Artificial (IA). ¿Qué opinan de todo eso?

Nacho: A mí los NFT no me interesan, pero la Inteligencia Artificial sí. Lo bueno de todo eso es que tú puedes elegir lo que te interesa y lo que no. Por ejemplo, a mí me da igual tener alguna app en mi teléfono, así la haya hecho Kanye West o quien sea. Pero con la Inteligencia Artificial sí me encantaría por ejemplo ir a todos lados con un robot que anduviera a mi lado y al que yo le dijera: Toma esta bolsa, vigílame o lo que sea.

Alaska: Bueno, yo la última vez que hablamos contigo vía Zoom, pensé: Esta tecnología acaba de cavar mi propia tumba, porque si puedo hablar contigo por aquí y tú me puedes entrevistar, entonces ya nunca nadie nos va a traer a México, y menos con el dinero que cuesta que vengamos hasta acá para estar aquí sentados platicando. Sobre lo que ha dicho Nacho, me parece genial, aunque con todo eso eliminaría cinco puestos de trabajo…

Cine #SOY | Charlotte Gainsbourg exorciza sus fantasmas familiares

Nacho: Claro, pero le estaría dando trabajo a otras cinco personas, las que han construido el robot, por ejemplo.

¿Y qué opinan de la IA como herramienta para “componer” música de artistas que han muerto. Sé que suena raro, pero un robot podría hacer nuevas canciones, por ejemplo de Carlos Berlanga (su excompañero de Alaska y Dinarama).

Nacho: Sí, podría hacerlo a nivel musical, pero es más difícil con las letras, porque para hacer esas letras tienes que haber leído esos libros, haber visto esas películas y haber oído a la gente a tu alrededor hablar así.

Alaska: Sí, sería mucha la información que le tendrías que meter al robot para intentarlo.

Foto: Adrián Vázquez

Además de la tecnología, ahora están muy en boga los ismos, como hemos visto con sus propias canciones (“Momentismo absoluto”, “Satanismo, arte abstracto y…”). ¿Qué otros ismos les interesan?

Nacho: A mí me gusta el Ramonismo, que es por los Ramones, pero también por Ramón Gómez de la Serna.

Alaska: Pero además, Ramón Gómez de la Serna fue el que escribió de los ismos, ¿no? Él hizo un tratado sobre los ismos. De todas formas sabemos que a cualquier término que tú le agregues la terminación “ismo” puedes convertirlo en un ismo.

Siempre les he querido preguntar: ¿Cuándo nacieron esas personalidades que vemos en sus discos y sus videos, en las que Nacho es alguien muy acartonado y robótico, mientras que Alaska es todo lo contrario, sumamente expresiva?

Nacho: Pues qué remedio le queda a ella, ¿no? Pero yo siempre he sido así…

Pero no es un personaje creado, lo que pasa es que al hacerlo muchas veces, pues ya más bien lo utilizo por ejemplo para las sesiones de fotos, que me vean así, para que no me digan: ¡Sonría!

Ya saben que yo voy a estar así.

Alaska: Así somos… Quizá antes no era tan evidente por que no había tantos videos donde se viera.

Nacho: Y es verdad que al ser yo tan así, ella tiene que ser asá, porque si no imagínate.

Alaska: Sí, porque yo también soy un poco así (como él)… Si por mi fuera.

Nacho: Claro, pero entonces no llegaríamos a ningún sitio.

Es una dualidad que me recuerda a otros grupos, como Pet Shop Boys.

Nacho: Sí, pues de eso se trata, de que uno tira del otro.

Alaska: Es un poco el mismo caso, sí.

Nacho, ¿cómo definirías a Alaska en tres palabras?

Nacho: Una mujer inteligente.

Foto: Adrián Vázquez

¿Y tú Alaska, cómo definirías a Nacho?

Alaska: Imaginativo, consecuente y robot.

¿Le envidias algo a Nacho?

Alaska: Sí, dos cosas: su capacidad creativa y también la capacidad de hacer como que no pasa nada, cuando por supuesto pasa muchísimo… Pero él hace como que nunca pasa nada, como diciendo: ¿Yo por qué tendría que estar agobiada si no se está cayendo el mundo?

Él tiene esa capacidad que a veces te saca de quicio.

¿Y tú Nacho, le envidias algo a Alaska?

Nacho: Pues la inteligencia… Y la autosuficiencia, que es algo que le envidio a cualquier persona que sea independiente y autosuficiente.

Alaska: ¡Y lo está diciendo el autor de “Autosuficiencia”!

Antes de despedirnos, ¿qué les preocupa actualmente?

Nacho: A mí nada.

Cultura #SOY La cultura pide el fin de la invasión rusa

Alaska: Intentamos que no nos preocupe nada.

Nacho: Sinceramente no sirve que nos preocupe algo, yo no he venido al mundo para preocuparme. Casi ni me preocupo de mis problemas, ¿cómo me voy a preocupar por los problemas de los demás? Me niego.

Alaska: Y eso tiene bastante que ver con “Mi burbuja vital” -otra de sus nuevas canciones-, en donde tú te creas un mundo que ya sabemos que no es real, y que aunque afuera haya otras cosas, pues hemos elegido crear ese mundo.

Nacho: Sí, ¡no queremos más dramas en nuestra vida!

Cuando he entrevistado a algunas leyendas de la música que un día se mostraban como gente muy extravagante, me llama la atención el contraste con su personalidad actual, cuando ya se muestran como personas maduras y reflexivas. ¿Eso pasa con ustedes?

Alaska: No, de hecho si ves entrevistas nuestras de cuando éramos adolescentes, te puedes dar cuenta de que éramos iguales.

Nacho: Yo creo que ahora me preocupan menos las cosas. Antes me encendía cuando por ejemplo un grupo se hacía famoso aunque fuera una mierda, y ahora me da igual.

Alaska: Yo creo que siempre fuimos viejos… Nunca fuimos jóvenes, en el sentido que la gente entiende por juventud. Siempre fuimos como dos señoras mayores, aunque tuviéramos 15 o 20 años.

Lee también otros contenidos de #Soy ⬇️

Gossip #SOY Series visionarias y hasta proféticas

Mundo #SOY Vístete de cristales y sé libre: Gustavo Helguera