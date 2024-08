Taylor Swift rompe récords tras ocho conciertos en Wembley de The Eras Tour

Taylor Swift finalizó en Londres el paso de The Eras Tour por Europa, con ocho fechas de conciertos en el Estadio de Wembley, donde rompió récords históricos.

Con el octavo, y el último de los conciertos en la capital británica, celebrado este 20 de agosto, Taylor Swift se convirtió en la artista que más veces había actuado en Estadio Wembley en una misma gira en solitario, arrebatando el récord que hasta ahora albergaba Michael Jackson, con las siete noches del Bad World Tour en Londres en 1988.

Me acabas de convertir en la primera artista solista en la historia de Wembley que ha tocado ocho noches en una única gira. Nunca les podré agradecer lo suficiente.Taylor Swift.

Además, con ese octavo show, en el que contó con la presencia de la artista Florence Welch de Florence and the Machine, también igualó a la banda británica Take That, que hasta ahora albergaba el récord general de más noches en Wembley en una sola gira, con el Progress Tour en 2011.

Solo en el Reino Unido, con sus conciertos en Londres, Edimburgo, Liverpool y Cardiff, más de 1.2 millones de personas asistieron a sus shows, lo que se estima que generó unos mil millones de libras en el país.

Incluso un equipo de geofísicos en Edimburgo detectó "ondas sistémicas" durante uno de sus conciertos en la capital escocesa el pasado mes de junio, que provocaron que el suelo se moviera un máximo de 23.4 nanómetros durante la canción Ready For It.

¿Qué otro récord rompió Taylor Swift en Wembley?

También en junio, durante la primera parte de conciertos en Wembley, los 'swifties' rompieron el récord de mayor uso de datos móviles durante un concierto dentro del mítico recinto, con más de 5. 57 TB de datos utilizados, el equivalente a "escuchar todo el catálogo de Taylor durante diez años", indicó la compañía de móviles británica EE en un comunicado.