Una llamada cambió su vida; Nicolás Francella habla del reto de la cinta “En la mira”

Responsable, persuasivo, amable es como podría definirse la personalidad de Axel Brigante (Nicolás Francella) al momento de tomar una llamada e intentar solucionar los problemas de comunicación de su teléfono.

A pesar de estar con audífonos, siempre mantiene una sonrisa, busca complacer a los clientes y evitar que den de baja los servicios de telefonìa y de internet. Sin embargo, a unos minutos de finalizar su jornada en la compañía de call center para la que trabaja, el protagonista recibe una última llamada, misma que le cambiará totalmente la vida.

Figueroa Mont (Gabriel Goity) es el apellido del emisor, quien inicia la conversación queriendo cancelar el servicio debido a diferentes fallas presentadas durante su contratación. Al concretar una conexión con Axel todo se transforma y resulta que es él quien se convierte en víctima al ser amenazado si no cumple con las peticiones de Mont. Es así como se desarrolla el inicio de la cinta argentina En la mira, disponible en HBO Max.

“Este es un thriller psicológico, que plasma ese encierro que te lleva a una tensión inimaginable y a la explosión que puede tener una persona al almacenar ese estrés durante una llamada”, afirmó Francella en conferencia.

“Tuve muchos meses de preparación para mi personaje, el hecho de estar tanto tiempo con auriculares y escuchar la voz de este cliente reclamando su corte de servicio, me permitía rápidamente meterme en esa situación de encierro y ahogo y sacar las mejores herramientas para solucionarlo”, agregó el protagonista.

Axel, además de tener a Martina (Paula Reca) como pareja, coquetea con otras; Ximena (Emilia Attias) es una de ellas, quien trabaja en la misma empresa, sólo que tiene un puesto mucho más alto que él.

Ximena, lejos de ser una provocadora de conflictos, incluso de buscar la aprobación de un hombre, su objetivo se centra en su propia satisfacción, al menos así lo describe la actriz.

“Su meta no es el amor de Axel, su fin es jugar un juego que a mí me genera mucha satisfacción, un juego de poder, de seducción sexual donde el otro cae totalmente en mis redes de dominio, ese es el objetivo y ver cómo su entorno se tambalea cuando le propongo algo.

“Mi personaje es un tipo de mujer que tiene una energía concreta, firme, muy derecha, sumamente dominante, impaciente, exigente, quería que tuviera esa energía de mujer actual, con logros profesionales. Para ella, la interacción con Axel es sólo un juego que dura un rato, busca su placer y diversión, no tiene tiempo que perder”, expresó Attías.

Personajes de mujeres fuertes, que dejen algún mensaje a la sociedad son el tipo que tanto Attías, como Reca buscan en cada proyecto, coincidieron.

“El otro día me junté con el director de otra película, me mostró el guion y había una escena en donde, sin ninguna razón en especial, mi personaje le comenta a su amiga sobre su aspecto físico.

“Para él (el director) era ‘normal’ que se hablaran así entre las mujeres, así que yo le dije: ‘a mí no me interesa, te agradezco mucho, pero esto no es para mí porque yo no creo en este tipo de vínculos’”, comentó Reca.

“Por eso me gustó que en esta película se presentan mujeres fuertes, que saben lo que quieren, que les gusta su trabajo, que van hacia adelante; mi historia en la película tiene que ver con el amor, con un amor que parece que va a ser de una forma, pero se rompe”, completó.

La cinta dirigida por Ricardo Hornos y Carlos Gil fue rodada entre los meses de julio y agosto del año pasado; utilizaron locaciones de Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay, permanecieron dos semanas en la primera y 24 en la segunda.

Gil comentó que, debido a la crisis sanitaria por Covid-19, al inicio de la producción hubo algunos contagios entre los integrantes del equipo, sin embargo, intensificaron medidas para evitar que se propagara el virus.

Algunos usuarios en redes sociales han comparado la película con cintas como Un día de furia (1993) o Enlace mortal (2002). “No sé de dónde sale la idea original, pero querían que yo lo reescribiera y le diera una vuelta, es una especialidad mía el reescribir historias”, dijo.