Vecinos estrena su temporada 12 con homenaje a Octavio Ocaña

Con la transmisión de tres episodios seguidos, este domingo se estrena la doceava temporada de Vecinos, que rendirá un homenaje a Octavio Ocaña, quien falleció el 29 de octubre de 2021 en circunstancias que aún se investigan.

Hace 17 años inició esta serie en la que el fallecido actor participó dando vida al personaje de Benito Rivers, un niño a quien sus padres obligan a ser actor. “Estamos tristes por el tema de Octavio, pero con ganas de hacerle un buen homenaje, que sea digno para él y para la gente”, dice el productor Elías Solorio y detalla que es más difícil de sobrellevar una pérdida “de alguien como Octavio que desde niño estuvo con nosotros, con la gente que nos ve y se vuelven no actor y un personaje, sino también parte de su familia”.

En los tres primeros episodios de la nueva temporada, la producción se despedirá de Benito Rivers. “En un capítulo vamos a contar qué es lo que va a pasar con Benito, para rendirle un homenaje, aunque siempre vamos a tenerlo con nosotros”, adelanta el productor del emotivo pasaje en el que el joven aspirante a actor va a su último casting.

Además del estreno de su temporada 12, Elías Solorio ya tiene confirmadas tres entregas más. Esta historia de éxito se debe a que han creado personajes “que todos conocemos, el vecino que no paga, el portero desobligado, pero que ninguno es una mala persona, simplemente tienen un vicio de carácter, que es reconocible, aunque esas situaciones a veces no son tan divertidas en la realidad, tener una vecina como doña Magda no es nada divertido, pero aquí le damos un poquito la vuelta para hacerlo divertido”.

Reírse de la situaciones de la vida diaria, dice Elías Solorio, “es la mejor manera de sobrellevarla”. A ello se debe que la comedia sea un género apreciado por el público, agrega. “Día a día se ha ido posicionando, el horario en las noches es complicado, empezar después de las 11 y terminar a las 12 o más, es complicado y sin embargo han tenido números muy buenos en estos últimos meses en ese segmento. En nuestro caso, en los domingos vas contra películas de estreno, futbol o deportes importantes, pero lo que vemos es que no sólo se mantiene, sino que sigue habiendo un alza”.

Si bien los guiones de la televisión se permiten algunas licencias en cuanto a temáticas o el uso del lenguaje, para la producción de Vecinos, eso no cambia, explica el productor. “Nos mantenemos en nuestro estándar familiar, si hay algo que hemos cuidado muchísimo, es eso. Por decirte algo, hoy no es tan ofensivo decir la palabra ‘hueva’, pero no la utilizaríamos nosotros, y vamos a seguir en esta línea, es algo que creo que el público ha agradecido”.

De acuerdo con el productor, su público es netamente familiar. “Para nosotros es un orgullo que hoy hay niños de cinco, seis años que se han sumado a Vecinos, igual viendo el capítulo uno de hace casi 17 años, que algún capítulo de la temporada pasada y que se puedan reír y le puedan entender a los dos, como a lo mejor ya el papá o el abuelito, espero que eso sea lo que va a mantener a Vecinos nos solamente en esta temporada que viene, sino en muchos más años”.

Para esta temporada que inicia el domingo 27 a las 19:30 horas en Las Estrellas, la serie tendrá invitados como Raquel Garza y Laura Luz, que son las hijas de la dueña del edificio, Sugey Ábrego, quien será promotora de una campaña de vacunación entre los vecinos, y Lupita Sandoval, quien interpreta a la mamá de Rocko (Markín López).